လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းတွင် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား၊ သတင်းထောက် တစ်ဦး သေဆုံး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnimသတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ ဒေသခံလက်ဘနွန်သတင်းရင်းမြစ်များကသောကြာနေ့တွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးချိုးဖောက်မှုနှင့် နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ မီဖာဒန်မြို့ကို ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု များ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။
Al Jazeera သတင်းဌာနကွန်ရက်ကလည်း တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရှိ ဒေယာကာနွန်းအလ်နဟ်ရ် မြို့ကို ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရမှ ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ သတင်းများအရ “အဲဟ်မု် ဟရီရီ အမည်ရှိ သတင်းထောက်တစ်ဦးသည် ဤတိုက်ခိုက်မှုတွင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
လက်ဘနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့တွင် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ ဟနာဝီယာ မြို့ရှိ အကူအညီပေး ရေးစင်တာကို ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ တိုက်ခိုက်မှုတွင် အကူအညီပေးရေးလုပ်သားလေးဦး သေဆုံးခြင်းနှင့် အခြားသူ အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အကူအညီပေးရေးတပ်ဖွဲ့များကို ပစ်မှတ် ထားခြင်း သည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ဘနွန်သည် ဤတိုက်ခိုက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် တိတ်ဆိတ်နေမည်မဟုတ်ကြောင်း သို့မဟုတ် ကျေနပ်နေမည်မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေး လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများသည် ပြီးခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်အတွင်း လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ နေရာ အမျိုးမျိုး ကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ဤတိုက်ခိုက်မှုများတွင် ကက်ဖ်ရာယာ ၊ ဇိုတာ နှင့် ဟနာဝီယာ မြို့များပါဝင်ပြီး အရပ်သား များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန က အကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်းများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းမှာ ရာဇဝတ်မှု တစ်ခုဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ အလ်မာယာဒင်းန် ၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အစ္စရေးစစ်လေယာဉ်များသည် ကက်ဖ် ရာယာ မြို့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မကြာမီတွင် အလ်မာယာဒင်းန် သတင်းထောက်သည် ဇိုတာ မြို့နှင့် ကက်ဖ် ရာယာ နှင့် ဟနာဝီယာ မြို့များကို အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။
ဤတိုက်ခိုက်မှုများထဲမှ တစ်ခုတွင် ဟနာဝီယာ မြို့ရှိ အကူအညီပေးရေးစင်တာတစ်ခုကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ လက်ဘနွန်အရပ်ဘက်ကာကွယ်ရေးဌာနကလည်း အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူလေးဦး သေဆုံးခဲ့ ကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
