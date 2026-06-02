အီရန်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးသည် ရန်သူဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကို ပြင်းထန်စွာပျက်စီးစေခဲ့ကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ် က ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်၏ ပူးတွဲလေကြောင်း ကာကွယ် ရေးဌာနချုပ် နှင့် တပ်မတော်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ တပ်မှူးချုပ် အလီရေဇာ အယ်လ်ဟာမီ က ရန်သူသည် ယခုအခါ MQ-9 Reaper ဒရုန်းများ ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် မဟာဗျူဟာမြောက် ထောက်လှမ်းရေး၊ ထောက်လှမ်းရေးစုဆောင်းမှုနှင့် ပစ်မှတ် ထားတိုက်ခိုက်မှုများအတွက် လေကြောင်းဗျူဟာအတွက် အခြေခံကျကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးသည် ခေတ်မီရေဒါစနစ်များ၊ မြန်ဆန်သော သတင်းအချက် အလက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် ခေတ်မီကာကွယ်ရေးအစီအမံများမှတစ်ဆင့် ဤ တစ်ဖက် သတ်လေကြောင်း စစ်ဆင်ရေးများ၏ လှိုင်းကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီး ရန်သူအား ထူးကဲသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အယ်လ်ဟာမီ၏ အဆိုအရ ရန်သူသည် MQ-9 Reaper၊ Hermes 900၊ Orbiter၊ Lucas နှင့် Hermes 450 အပါအဝင် ခေတ်မီဒရုန်းအမြောက်အမြားကို စစ်မြေပြင်တွင် အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း အီရန်တပ်ဖွဲ့များသည် ပျံ့နှံ့နေသော ကာကွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်လှည့်စားမှုနှင့် အလွန်တိကျသော တန်ပြန်အစီအမံများ မှတစ်ဆင့် ဤဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများ၏ ထိရောက်မှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ရမ်ဒွါန် စစ်ပွဲအတွင်း အီရန်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် IRGC လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များသည် Reaper၊ Heron၊ Hermes 900၊ Orbiter၊ Hermes 450 နှင့် Lucas အပါအဝင် ခေတ်မီဒရုန်းအများအပြားကို ပစ်ချခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တပ်မှူးက ဒေသခံပြည်သူများ၊ အထူးသဖြင့် လူမျိုးစုနှင့် လှည့်လည်သွားလာနေထိုင်သော အသိုက်အဝန်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ချီးကျူးခဲ့ပြီး ဤအောင်မြင်မှုသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီးခြင်းတွင်သာ ကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးနှင့် တားဆီးရေးဆိုင်ရာ အယူအဆကိုလည်း ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးသည် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပစ်မှတ်ထားခြင်းနှင့် တိုက်ခိုက်မှု ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်စေခြင်းဖြင့် ရန်သူ၏ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment