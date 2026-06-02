ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ဒရုန်းများသည် အစ္စရေးစစ်တပ်အတွက် ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဟီးဘရူးသတင်းစာ Yedioth Ahronoth က အစ္စရေးစစ်တပ်သည် ညဘက်တွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ အောင်မြင်စွာ ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အကြောင်းရင်းများကို စစ်ဆေးရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်နေကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ သိမ်းပိုက်ထားသော အစ္စရေးစစ်တပ်သည် ညဘက်တွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ အသေခံ ဒရုန်းများ သည် ၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်များကို မည်သို့အောင်မြင်စွာ ထိမှန်နေသည်ကို အထူးအာရုံစိုက်နေပါတယ်။
သိမ်းပိုက်ထားသော အစ္စရေးသတင်းရင်းမြစ်များက ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ ညဘက်တွင် အသေခံဒရုန်းများကို အသုံးပြုမှုသည် အစ္စရေးစစ်တပ်အတွင်း စိုးရိမ်မှုများကို မြင့်တက်စေပြီး ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ရှုထောင့် အမျိုးမျိုး ကို စစ်ဆေးနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများ၏ ပစ်မှတ်ထားခံရပြီးနောက် အစ္စရေးစစ်တပ်သည် လက်ဘနွန်ရှိ အစ္စရေး၏ လေးလံသောစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ယာဉ်အရေအတွက်ကို လျှော့ချရန် စဉ်းစား နေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစောပိုင်းက အစ္စရေးမီဒီယာများက ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့သည် ညဘက်မြင်ကွင်းကင်မရာများနှင့် အဆင့်မြင့် အပူစောင့်ကြည့်စနစ်များ တပ်ဆင်ထားသော ဒရုန်းများကို အသုံးပြုနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး ညအချိန် စစ်ဆင်ရေးများ တွင် ထိရောက်သော အားသာချက်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment