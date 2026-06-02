  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု

လက်ရှိလွှတ်တော်သက်တမ်းကို ဖျက်သိမ်းရန် ဥပဒေကြမ်းကို ဇီယွန်နစ်ပါလီမန် အမတ်များက အတည်ပြု

၂ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1821854
လက်ရှိလွှတ်တော်သက်တမ်းကို ဖျက်သိမ်းရန် ဥပဒေကြမ်းကို ဇီယွန်နစ်ပါလီမန် အမတ်များက အတည်ပြု

လက်ရှိလွှတ်တော်သက်တမ်းကို ဖျက်သိမ်းပြီး အများစုမဲဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲစောကျင်းပရန် ဥပဒေကြမ်းကို ဇီယွန်နစ်ပါလီမန် Knesset က အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNA သတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ ဇိုင်ယွန်နစ်သတင်းစာ Yedioth Ahronoth ၏ အဆိုအရ ကနဦးမူကြမ်းကို နှစ်ပတ်အကြာက အတည်ပြုခဲ့ပြီး မနေ့ညက လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြခဲ့ပြီး မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်မှ ကန့်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။

မူကြမ်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် ဒုတိယနှင့် တတိယအစည်းအဝေးများတွင် အတည်ပြုနိုင်ရန် နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက် ပြည်ထဲရေးကော်မရှင်သို့ ပေးပို့ထားပါတယ်။

အစီရင်ခံစာအရ သိမ်းပိုက်ထားသောနယ်မြေများတွင် အစောပိုင်းရွေးကောက်ပွဲများကို စက်တင်ဘာ ၈ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha