ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ နှင့် ခလီးလ် အလ်ဟိုင်ယဟ် အကြား တယ်လီဖုန်း စကားပြောဆိုမှု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဤစကားပြောဆိုမှုတွင် ဒေါက်တာ ခလီးလ် အလ်ဟိုင်ယဟ် သည် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်နစ် ကျူးကျော်မှုအတွင်း ကျဆုံးသွားသည့် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် နှင့် အီရန်တပ်မှူးများနှင့် အရာရှိများစွာ၏ အာဇာနည် အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤတယ်လီဖုန်း စကားပြောဆိုမှုတွင် ၎င်းသည် ရမ်ဒွါန် စစ်ပွဲတွင် ရန်သူများအပေါ် အောင်ပွဲခံခဲ့သည့် အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံအား ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး ဇီယွန်နစ် ကျူးကျော်မှု ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့် ဂါဇာဒေသ၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကိုလည်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာ ခလီးလ် အလ်ဟိုင်ယဟ် သည် ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ၏ ခိုင်မာသော ရပ်တည်ချက်ကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံသည် သိမ်းပိုက်မှုပြီးဆုံးသည်အထိ မိမိ ၏တိုက်ပွဲနှင့် ခုခံမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာ ခလီးလ် အလ်ဟိုင်ယဟ် သည် အီရန်၏ ရှေ့တန်းအားလုံးတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အပစ် အခတ်ရပ်စဲ ရေး အခြေအနေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ၏ တရားဝင်တိုက်ပွဲအတွက် ထောက်ခံမှု အတွက် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤတယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးပွဲတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည် ဒေါက်တာ ခလီးလ် အလ်ဟိုင်ယဟ် ၏သားနှင့် ဂါဇာရှိ ခုခံရေးတပ်မှူးများစွာ၏ အာဇာနည်အဖြစ် ကျဆုံးခြင်းအတွက် ဝမ်းနည်း ကြောင်း ထပ်မံဖော်ပြခဲ့ပြီး ဇီယွန်အစိုးရ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ကျူးကျော်မှုကို ဆန့်ကျင်သော ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများနှင့် ခုခံရေးအဖွဲ့များ၏ ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံမှုနှင့် ဇွဲလုံ့လကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည် ဒေသတွင်းစစ်ပွဲကို ကာကွယ်ရန် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဇီယွန်နစ် အစိုးရ၏ သိမ်းပိုက်မှုနှင့် ကျူးကျော်မှုကို ဆန့်ကျင်သော ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၊ အထူးသဖြင့် ပါလက်စတိုင်းနှင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံများ၏ တရားဝင်ခုခံမှုကို ထောက်ခံသည့် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ မူဘောင်မူဝါဒကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးရန် အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment