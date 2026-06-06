  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဗီ ီယုိ

လန်ဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့က "ပါလက်စတိုင်းမန်ဒဲလား" ရုပ်တု တပ်ဆင်ခြင်းကို တားဆီး ။ ။ video အဗ်နာ ။ ။

၆ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၁
News ID: 1823484
လန်ဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့က "ပါလက်စတိုင်းမန်ဒဲလား" ရုပ်တု တပ်ဆင်ခြင်းကို တားဆီး ။ ။ video အဗ်နာ ။ ။

အဗ်နာ ။ ။ ဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့သည် လန်ဒန်ပါလီမန်ရင်ပြင်တွင် ပါလက်စတိုင်းဥပဒေပြုကောင်စီဝင် မာဝမ်ဘာဂူသီ၏ ရုပ်တုကို တပ်ဆင်ရန် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို တားဆီးခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်ဝေထားသော ပုံများတွင် ပါလက်စတိုင်း ထောက်ခံသူများသည် တောင်အာဖရိကတွင် အသားအရောင်ခွဲခြားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလားအား အောက်မေ့ဖွယ် အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံအနီးရှိ အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုသို့ ရုပ်တုကို သယ်ဆောင်လာ သည်ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် မကြာမီတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့များက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရပ်တန့်စေခဲ့ပါတယ်။ "ပါလက်စတိုင်းမန်ဒဲလား" ဟုလည်း လူသိများသော ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ် မာဝမ်ဘာဂူသီသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ အစ္စရေးအကျဉ်းထောင်များတွင် ရှိနေပြီး ထောင်ဒဏ် တစ်သက် ငါးကြိမ်ဆက်တိုက် ချမှတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။

Download 14 MB

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha