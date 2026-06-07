မြောက်ပိုင်းသိမ်းပိုက်နယ်မြေများသို့ အီရန်မှ ဒုံးကျည်များ ပစ်ခတ်ခြင်း/အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးချိုးဖောက်မှုကို ထိုးနှက်တုံ့ပြန်မှု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စရေးစစ်တပ်သည် အီရန်၏ သိမ်းပိုက်နယ်မြေများအပေါ် ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုများ မတိုင်မီ အချိန်အနည်းငယ် အလိုတွင် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးစစ်တပ်က ၎င်း၏ကာကွယ်ရေးစနစ်သည် ခြိမ်းခြောက်မှုကို ကြားဖြတ်နေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟေဗြဲသတင်းရင်းမြစ်အချို့ကလည်း ဟိုင်ဖာနှင့် နာဇရက်မြို့များတွင် ပေါက်ကွဲသံများ ကြားခဲ့ရကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ဤပြစ်ဒဏ်ပေးသည့်စစ်ဆင်ရေးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အပြည့် အဝထောက်ခံမှုဖြင့် အစ္စရေးအစိုးရသည် လက်ဘနွန်တပ်ဦးတွင် ချမှတ်ထားသော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အကြိမ်ကြိမ် ချိုးဖောက်ပြီးနောက် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment