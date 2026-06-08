ထရမ့် တောင်းဆိုချက်အပေါ် နေတန်ယာဟူး ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် လက်ခံရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟူးနှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ကြား ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် ပြောဆိုမှု တစ်ရပ်အတွင်း အီရန်ကို တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှု မလုပ်ရန် ထရမ့်က တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း အီဘရီ မီဒီယာများက ဖော်ပြထားပါတယ်။
သတင်းများအရ နေတန်ယာဟူးသည် အဆိုပါတောင်းဆိုချက်အပေါ် ကန့်ကွက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ထရမ့်၏ အဆိုကို လက်ခံလိုက်ရကြောင်း သိရပါတယ်။ ဤအချက်ကိုကြည့်ရ နေတန်ယာဟု သည် ထရမ့် အား အားကိုးနေရကြောင်း အမေရိကန် ၏ အကူအညီမပါဘဲ အီရန် ကို တိုက်ခိုက်ရန် ၎င်းတို့အတွက် အလွန်ခက်ခဲကြောင်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment