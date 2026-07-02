  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ချွေးမ အတွက် နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် အခမ်းအနား ကျင်းပ

၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၄:၂၃
News ID: 1834472
ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ချွေးမ အတွက် နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် အခမ်းအနား ကျင်းပ

ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ ချွေးမ ၊လက်ရှိ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ၏ ဇနီး ၊ ဆရာမ ရှဟီးဒ်ဒဟ် ဇဲဟ်ရာ ဟဒါဒ် အာဒေလ် ကို ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်သည့် အခမ်း အနား ကို မနေ့ညက တီဟီရန်မြို့ရှိ မဒရ်စဟ် ဖရ်ဟန်ဂ် တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး မိသားစုဝင်များ၊ ဆရာမများနှင့် နီးစပ်သူ များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ   ၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဆရာမ ရှဟီးဒ်ဒဟ် ဇဲဟ်ရာ ဟဒါဒ် အာဒေလ်   အတွက် နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် အခမ်း အနားကို မနေ့ညက တီဟီရန်မြို့ရှိ မဒရ်စဟ်  ဖရ်ဟန်ဂ် တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။

အခမ်းအနားသို့ ဆရာမ ရှဟီးဒ်ဒဟ် ဇဲဟ်ရာ ဟဒါဒ် အာဒေလ်   ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဂိုလန်မ်အလီ ဟဒါဒ် အာဒေလ်၊   မိသားစုဝင်များ၊ အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သော ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများ တက်ရောက် ခဲ့ကြ ပါ တယ်။

ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ချွေးမ အတွက် နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် အခမ်းအနား ကျင်းပရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ချွေးမ အတွက် နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် အခမ်းအနား ကျင်းပရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ချွေးမ အတွက် နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် အခမ်းအနား ကျင်းပရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ချွေးမ အတွက် နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် အခမ်းအနား ကျင်းပ

တက်ရောက်လာသူများက ဆရာမ ရှဟီးဒ်ဒဟ် ဇဲဟ်ရာ ဟဒါဒ် အာဒေလ်    ၏ ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် မျိုးဆက် သစ်များ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဂုဏ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပြီး ၎င်း၏ အမှတ်တရအဖြစ် ဆုတောင်း ပွဲနှင့် ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနားများကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha