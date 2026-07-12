အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC) ၏ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ ခေတ်မီ လေကြောင်းကာကွယ်ရေး စနစ် ဖြင့် ခရုဇ်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကို ပစ်ချခဲ့
၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၂၃
News ID: 1839334
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC) ၏ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနက ခေတ်မီ လေကြောင်း ကာကွယ်ရေးစနစ်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ခရုဇ်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကို အောင်မြင်စွာ ပစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။ IRIB သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်၏ ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးဌာနက ယနေ့ (ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် ) နံနက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်စစ်တပ်၏ တိုက်ခိုက်မှု အတွင်း နိုင်ငံ၏ ပေါင်းစည်းလေကြောင်းကာကွယ်ရေးကွန်ရက် လက်အောက်ရှိ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် လေကြောင်းအာကာသတပ်ဖွဲ့၏ ခေတ်မီအဆင့်မြင့် လေကြောင်း ကာကွယ်ရေး စနစ်က ခရုဇ်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကို လိုရေစ်စတန်ပြည်နယ် ၊ ခိုရမ်အာဘတ်မြို့အနီးရှိ “ဒါရေ-နက်စ်ဘ် (Darreh Nasb)” ဒေသတွင် ပစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
Your Comment