အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီမှ အီရတ်လူငယ်အား ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင် ပေးအပ် ။ ။ video

၁၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၄:၀၅
News ID: 1839657
အဗ်နာ ။ ။ အီရတ် နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဝလီယေဖကီးဟ် ၏ ကိုယ်စား လှယ်တော် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ မှ ကရ်ဗလာ သို့ ဈာပနအခမ်းအနား လိုက်ပါပို့ဆောင်စဉ် မိမိအနေဖြင့် အမှတ် တရတစ်စုံတစ်ရာ မရရှိသဖြင့် မိမိ၏ အင်္ကျီကို တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ ခေါင်းတလားပေါ်သို့ အရိုအသေဖြင့် တင်ခဲ့သော အီရတ်နိုင်ငံ တယ်လ်အာဖာ (Tal Afar) မြို့မှ လူငယ်လူရွယ် တစ်ဦးအား အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်၏ မြတ်နိုးဖွယ် ချဖီယာ ပခုံးတင် ပဝါ နှင့် မြတ်နိုးဖွယ် လက်စွပ် တစ်ကွင်းကို လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
Your Comment