အရ်ဗအီးန် ဇေယာရသ် ပြုသူများ အနေဖြင့် ကာလဝမ်းရောဂါကို မည်သို့ကာကွယ်နိုင်ပါသနည်း?

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ကူးစက်ရောဂါအထူးကု ဆရာ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖွာတွေမဟ် ဗဟ်ရဟ် မှ အရ်ဗအီးန် ဇေယာရသ် ပြုသူများ အနေ ဖြင့် ကာလဝမ်းရောဂါကို မဖြစ်အောင် အောက်ပါအတိုင်း အကြံပေးထား ပါတယ်။
၁။ ဘေးကင်းပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်သည့် သောက်ရေသန့်ကို သေချာသုံးပါ။ ပိုကောင်းသည့်ရေသန့်ဗူးကို သုံး ပါ။ ကျက်အောင် ချက်ထားသည့် အစားအစာတွေကို စားသုံးပါ။
၂။ ဆလပ် များ၊ ဒေသထွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးများ ၊ မကျက်တကျက် အစားအစာများ ၊ အအေးများ၊ လက်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာများကို စားသုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၃။ အစာမစားမီနှင့် ရေချိုးခန်းသုံးပြီးနောက် လက်ကို ဆပ်ပြာနှင့် သေချာဆေးပါ။
၄။ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပေါ်လာရင် နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာန ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ဆီ ချက်ချင်း သွား ပါ။
၅။ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ မရောက်မချင်း ဓာတ်ဆားမှုန့် «ORS» ပါဝင်သော ရေ ဓာတ်ဆားရေကို အသုံးပြုပါ။ ဓာတ်ဆားရေးကို ကျိုချက်ထားသော ရေလေးဖန်ခွက်နှင့် ရောစပ်ပြီး သောက်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
