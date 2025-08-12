အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံနှင့်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာမြန်မာ သံအမတ် ခန့်အပ်လွှာ ကို မြန်မာသံအမတ်ကြီး မှအီရန်သမ္မထံပေးအပ်
၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၅ - ၁၂:၅၅
News ID: 1716338
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦး သည် မိမိ အနေဖြင့် အထူးအာဏာကုန် လွဲအပ်ခြင်းခံရ သည့် ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၂၅ ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အီရန် နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် တီဟီရန်မြို့ရှိ သမ္မတနန်းတော်၌ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
