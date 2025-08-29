အရှက်ကင်းမဲ့မှု မြင့်မားလာမှုကြောင့် ဘာရိန်းသည် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ အောင်မြင်မှုအတွက် မိမိ ၏ဆန္ဒကို ထုတ် ဖော်ခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ အဆိုအရ ဇီယွန်အစိုးရသည် ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသခံများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုများ လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ဘာရိန်းမှ အစ္စရေးသံအမတ်သစ်အား ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
မီဒီယာများ၏ အဆိုအရ ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင် ဇီယွန်ဝါဒီစစ်တပ်၏ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ပါလက်စတိုင်း လူမျိုး ၆၂၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရပြီး အစ္စရေး စစ်တပ်၏ ရန်လိုမှု ၊ အငတ်ဘေး နှင့် ငတ်မွတ်မှုတို့နှင့်အတူ ထိုနေရာတွင် နေထိုင်သူများလည်း အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဘာရိန်းက တဲလ်အဗစ် ၏ သံအမတ် အသစ်ကို လက်ခံလိုက်ပါတယ်။
ဘာရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဗ်ဒိုလ်လသီးဖ် ဘင်န် ရာရှဒ်အဇ်ဇယာနီ သည် အစ္စရေးသံအမတ်ကြီး ရှမ်မူးအယ် ရီဗွော်လ် ထံမှ ခန့်အပ်လွှာကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခါသမယမှာ ဘာရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဗ်ဒိုလ်လသီးဖ် ဘင်န် ရာရှဒ်အဇ်ဇယာနီ က အစ္စရေးသံ အမတ် သစ် ၏ အောင်မြင်မှုအတွက် ဆုတောင်းပြီး ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကို ဆက်လက် ထူထောင်ဖို့ ကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်း အလေးပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရှိ ပါလက်စတိုင်းများအပေါ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ရန်စမှုများကြောင့် အစ္စရေးအပေါ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အမုန်းပွားစေခဲ့သည်ကို သတိရသင့်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကပင် ဘရာဇီးလ်သည် အစ္စရေးသံအမတ်သစ်ခန့်အပ်မှုကို လက်ခံရန် ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
