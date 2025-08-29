ဥရောပနိုင်ငံများက အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ရပ်ဟာ တရားဝင် အဆင့်အတန်း မရှိပါကြောင်း ရုရှား ပြော ကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ရုရှား၏ လက်ထောက်ကိုယ်စားလှယ်က အီရန်ကိုဆန့်ကျင်သည့် snapback ယန္တရားအား အသက်သွင်းရန် ဥရောပနိုင်ငံများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ယင်းလုပ်ရပ်သည် တရား၀င်အခြေအနေမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဥရောပ Troika ရဲ့ ဒီလှုပ်ရှားမှုအပေါ် အခြေခံပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ ကို ရုရှားက လက်မခံ ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားနှင့် တရုတ်တို့သည် လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ၎င်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းအပေါ် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရန် တောင်းဆိုချက် မတင်သွင်းရသေးကြောင်း ရုရှားဒုတိယသံတမန်က ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်းတွင် ရုရှားနှင့် တရုတ်တို့သည် အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်ကို နောက်ထပ် ခြောက်လ သက်တမ်း တိုးရန် လုံခြုံရေးကောင်စီသို့ တင်သွင်းမည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ကို ရေးဆွဲနေကြောင်း အစောပိုင်း တွင် သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
