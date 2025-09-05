« နဲဟ်နိုအဗ်နာအိုလ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) » ၏ ဒုတိယမြောက် မီဒီယာပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို « နဲဟ်နိုအဗ်နာအိုလ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) » အဓိပ္ပာယ် ကျွန်ုပ်တို့သည် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ သားသမီးများ ဖြစ်ကြပါသည် အား အရ်ဗအီးန် ကာလအတွင်း နိုင်ငံတကာ ချဉ်းကပ်မှုဖြင့် အနုပညာ နှင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းများ အားကောင်းလာစေရန်နှင့် ပံ့ပိုးကူညီရန် ရည်ရွယ် ပြီး အရ်ဗအီးန် ရှိ မတူညီသော လူမျိုးများ ၊ ယဉ်ကျေးမှုများ နှင့် ဘာသာတရားများ ရှိနေခြင်းကို ပြသခြင်း နှင့် ကိုယ်စား ပြုခြင်း အတွက် ဂျန်မ်ကရာန် ရှိ « အေမာမ် မဲဟ်ဒီ (အ.စ) ကို ကူညီသူများ အဆောက်အုံ » တွင် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
« နဲဟ်နိုအဗ်နာအိုလ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) » ၏ ဒုတိယမြောက် မီဒီယာပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား ကို စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၃၀ မှ စတင်ပြီး ၁၂နာရီ အထိ ကျင်းပ ခဲ့ပါ တယ်။ ဤအခမ်းအနား တွင် နိုင်ငံတကာမှ အရ်ဗအီးန် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ မှ ဆုရရှိသူများ အား ဂုဏ်ပြု ပြီး ဆုများချီးမြှင့် ခဲ့ပါတယ်။
« နဲဟ်နိုအဗ်နာအိုလ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) » အခမ်းအနား ၏ ကြေငြာချက်အရ နိုင်ငံပေါင်း ၉ နိုင်ငံမှ လက်ရာပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်ကို အဆိုပါ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ အနုပညာရှင်များ၏ လက်ရာများအပြင် အီရတ်၊ ဘာရိန်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ တူရကီနှင့် အဇာဘိုင်ဂျန်တို့မှ အနုပညာရှင်များ၏ လက်ရာများ ပါဝင် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဤမီဒီယာပွဲသည် ၎င်း၏ဒုတိယနှစ်တွင်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံ (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ မိုဘိုင်းနှင့် ဓာတ်ပုံပေါင်းချုပ်)၊ ဗီဒီယို (အစီရင်ခံမှု၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့် vlog) နှင့် ဉာဏ်ရည်တု (ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို) ကဏ္ဍများ ပါဝင်ပြီး အရ်ဗအီးန် ကာလ ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဇာတ်ဝင်ခန်းကို ရိုက်ကူးရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
« အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ ရင်ခွင် တွင် တကမ္ဘာလုံ’ ရှိမည် » ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် အခမ်းအနား၏ အထူးကဏ္ဍဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ဇေယာရသ် လာရောက်သူများ နှင့် အရ်ဗအီးန် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းတွင် နိုင်ငံ ပေါင်းစုံ မှ အလံများ ရှိနေခြင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင် ရန် ဖြစ် ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
« နဲဟ်နိုအဗ်နာအိုလ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) » အခမ်းအနားအား အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ မှ ကြီးမှူး ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဤအခမ်းအနား တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ မှ သာသနာ့ ပညာရှင် လည်း တက်ရောက် နေရာယူခဲ့ပါတယ်။
