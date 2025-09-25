ပါလက်စတိုင်း ညီအစ်မလေးယောက် သည် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် တစ်ခုလုံးကို အာဂုံဆောင်နိုင်ခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Iqna News နှင့် Saraha News အစီရင်ခံစာ အရ ဤ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အာဂုံဆောင် အောင်မြင်မှုသည် ဤညီအစ်မများ၏ ကြီးမား သောကြိုး စားမှု၊ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှု၊ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် မိသားစု ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုတို့ ၏ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ထင်ရှားမှု တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ညီအစ်မလေးယောက်တို့သည် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်တစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် အလွတ်ကျက်ကြပြီး၊ ၎င်းတို့၏နေ့စဉ် ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ စည်းကမ်းနှင့် အာရုံပြုမှု ကိုပြုခဲ့ကြပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ် မိသားစုအား ပေးမှုနှင့် အပြုသဘောဆောင်သော ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်သည် ၎င်းတို့၏အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကအခန်း ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဤအောင်မြင်မှုသည် ပညာရေးနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ထူးချွန်မှု၏ သင်္ကေတတစ်ခုသာမကဘဲ ပါလက်စတိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိ ကုရ်အာန်နှင့် ဘာသာရေးပညာရေးဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှု၏ အရေးပါမှုကို မီးမောင်း ထိုးပြခဲ့ ပါတယ်။
ဒေသခံ အသိုင်းအဝိုင်းမှ ညီအစ်မများအား ဤကြီးကျယ်သောအောင်မြင်မှုအပေါ် ချီးကျူး ဂုဏ်ပြု ကြပြီး ကျမ်းတော် မြတ် ကုရ်အာန် နှင့် ကုရ်အာန်တန်ဖိုးများကို ခသ်မသ် ပြု ရာတွင် ၎င်းတို့၏ နောက်ထပ် အောင်မြင်မှု နှင့် ခိုင်မြဲမှု တို့အတွက် ဒိုအာ (ခ) ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။
