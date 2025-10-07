ဟစ်ဘွလ္လာဟ် လက်ဘနွန် သည် ဟားမတ်စ် ၏ မတူညီသောအမြင်အပေါ် ထောက်ခံကြောင်းကြေညာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Iqna သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ ဟစ်ဘွလ္လာဟ် သည် ဂါဇာနှင့်ပတ်သက်သော ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ အစီ အစဉ် ကို မိမိ ၏တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဤထုတ်ပြန်ချက် တွင် ပါလက်စတိုင်း တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးနောက် ဂါဇာကမ်း မြောင် ဒေသ ရှိ အစ္စရေးစစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် ထရမ့် ၏ အစီအစဉ်ကို ဟားမတ်စ်အဖွဲ့မှ ချမှတ်ထားသော ရပ်တည် ချက်ကို ဟစ်ဘွလ္လာဟ် က ထောက်ခံပြီး ထောက်ခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤရပ်တည်ချက်သည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော အစ္စရေးတို့၏ ရန်လိုမှုအဆုံးသတ်ရေးနှင့် ပါလက် စတိုင်း လူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ နက်နဲသောသန္နိဋ္ဌာန်၏ ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤမူအရ ခိုင်မာပြတ်သားသော ရပ်တည်ချက်သည် ပါလက်စတိုင်းတို့၏ အကြောင်းပြချက်အပေါ် သစ္စာ စောင့်သိမှုနှင့် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများ၏ ခွဲမထွက်ရအခွင့်အရေးများကို စွန့်လွှတ်မှုမှန်သမျှကို ငြင်းပယ်ခြင်း၏ သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဤရပ်တည်ချက်သည် ပါလက်စတိုင်းတို့၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုအပေါ် ဟားမတ်စ်နှင့် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အားလုံး၏ ကတိကဝတ်ကို ထင်ဟပ်စေပြီး အနာဂတ် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအားလုံးအတွက် မူဘောင်သည် ပါလက် စတိုင်းအမျိုးသားတို့၏ သဘောတူညီမှုအပေါ် အခြေခံရမည်ဟု ဟစ်ဘွလ္လာဟ် က ဆိုထားပါတယ်။
ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ၏ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်တွင် အနာဂတ် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတိုင်းသည် အစ္စရေး တပ်ဖွဲ့များ အပြီးအပြတ် ဆုတ်ခွာရေး၊ ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှ လူများကို အတင်းအကျပ် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမှ တားဆီးရေး၊ ပါလက်စတိုင်း တို့၏ နိုင်ငံရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် စီးပွားရေး ကိစ္စရပ်များကို လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန်နှင့် ပြင်ပမှ ပံ့ပိုးကူညီမှု သို့မဟုတ် စွက်ဖက်မှု မှန်သမျှကို ငြင်းပယ်ရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် ဟစ်ဘွလ္လာဟ် က ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများ၊ ဟားမတ်စ်များနှင့် တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့ များအားလုံးနှင့် အတူ ရပ်တည်ရန်၊ အစ္စရေး၏ ရန်လိုမှုကို အဆုံးသတ်ရန်၊ ဂါဇာနှင့် အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် ဖိနှိပ်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို တားဆီးရန်၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ မိသားစုများ ပြန်ပို့ရန်၊ ဂါဇာကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ရန်နှင့် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများ၏ တရားဝင်အမျိုးသားအခွင့်အရေးများ ပြန်လည်ရယူရန် အာရပ် နှင့် အစ္စလာမ် နိုင်ငံများထံ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
