အီရန် နှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ သည် တယ်လီဖုန်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နှင့် နိုင်ငံတကာ အခြေ အနေများ ကို ဆွေးနွေး

၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၄:၀၉


အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ နှင့် ဘရာဇီး နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး မောရိုဗီယဲရာ တို့သည် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေးမှုအတွင်း နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံ တကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Sahar News ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးများ ဖြစ်သည့် ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ နှင့် မောရိုဗီယဲရာ တို့သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်းတွင် တယ်လီဖုန်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီး ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအပေါ် အမြင်များဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။

နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် ဤတယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပြန်လည်သုံး သပ်ခဲ့ပြီး အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးချဲ့ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က IAEA ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် ဥရောပ Troika ၏ အီရန်ဆန့်ကျင်ရေးတရားမဝင်လုပ်ရပ်ကို နိုင်ငံအားလုံးက ဆန့်ကျင် သင့်ကြောင်း စကားဝိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

