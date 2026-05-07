အီရန်နှင့်ပတ်သက်၍ ဘာရိန်းလွှတ်တော်အမတ်သုံးဦး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အာလေ့ခလီဖာ ၏ အပြည့်အဝထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော ဘာရိန်းလွှတ်တော်သည် လွှတ်တော် အမတ်သုံးဦး ကို ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခဲ့ကြောင်း အာလေ့ခလီဖာ ၏ ရုပ်သံလိုင်းက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်သူများ ၏ အဆိုအရ ၎င်းတို့၏ရာဇဝတ်မှုသည် အမေရိကန်၊ဇီယွန်ဝါဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် အီရန်နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤလွှတ်တော်အမတ်သုံးဦးသည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကြောင့် တရားစွဲဆိုခံရ ၊ အပြစ်ပေးခံရ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခံရသော နိုင်ငံသားအများအပြားအပေါ် အာလေ့ခလီဖာ အစိုးရ၏ လူမဆန်သောလုပ်ရပ်များကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ ဤကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှုကြောင့် ၎င်းတို့အား လွှတ်တော်တွင် ပါဝင်မှုကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အာလေ့ခလီဖာ၏ ဤအပြုအမူသည် ဘာရိန်းတွင် ဖိနှိပ်မှုအမြင့်ဆုံးနှင့် လွှတ်တော်အမတ်များအတွက်ပင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ဖိနှိပ်မှုကို ထပ်မံပြသခဲ့ပြီး အာလေ့ခလီဖာ၏ အပြုအမူနှင့် မူဝါဒများကို အနည်းငယ်ကန့်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝေဖန်ခြင်းသည် ကြီးမားသော ပေးဆပ်မှုကို ပေးနေပါတယ်။
အာလေ့ခလီဖာ မိသားစုသည် ဇီယွန်ဝါဒီနှင့် အမေရိကန်ရာဇဝတ်သားများကို အပြည့် အဝထောက်ခံ သည့် အနေဖြင့် အီရန်ကိုဆန့်ကျင်သော အကြမ်းဖက်စစ်ပွဲအတွင်း ၎င်းတို့၏ အရင်းအမြစ်များ အားလုံးဖြင့် ရန်လိုသူများ(ကျူးကျော်သူများ ) ဘက်တွင် ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။
