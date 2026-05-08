ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင် ၃၀၀ က အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အား အစ္စရေးကို ထောက်ခံမှုရပ်တန့်ရန် တောင်းဆို

ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ နယူးယောက်၊ နယူးဂျာစီ၊ ဗာဂျီးနီးယားနှင့် မေရီလန်းအပါအဝင် အမေရိကန် ပြည်နယ် အသီးသီးမှ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများစွာကို ကိုယ်စားပြုသည့် ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင် ၃၀၀ ကျော်သည် အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ်များအား အစ္စရေးအတွက် ငွေကြေးနှင့် စစ်ရေး အကူ အညီများကို ရပ်တန့်ရန်၊ အရှေ့ဂျေရုဆလင်ဆေးရုံကွန်ရက်အတွက် လိုအပ်သော ရန်ပုံငွေများ ပံ့ပိုး ပေးရန်နှင့် ဂါဇာနေထိုင်သူများအတွက် ဤဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန် တောင်းဆို ခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် ကုလသမဂ္ဂကယ်ဆယ်ရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ (UNRWA) အတွက် ရန်ပုံငွေများ ပြန်လည်စတင်ရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Al Jazeera ၏ သတင်း တစ်ပုဒ်အရ ပါဝင်သူများသည် အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ်များ၏ ရုံးများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဂါဇာ၊ အနောက် ဘက်ကမ်းနှင့် အရှေ့ဂျေရုဆလင်တို့တွင် ဆိုးရွားလာသော လူသားချင်း စာနာထောက်ထား မှု အခြေ အနေများ ကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကလေးများနှင့် အရပ်သားများအား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများမှ ဆုံးရှုံးခြင်းကို အလေး ပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ပါလက်စတိုင်းမွတ်စလင်များနှင့် ခရစ်ယာန်များ၏ ဒုက္ခများကို လည်း ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
Franciscan Action Network မှ “Ellie McCarthy” က အစီအစဉ်၏ ဘေးထွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုမှုများသည် အရှေ့ဂျေရုဆလင်ဆေးရုံကွန်ရက်ကို ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရန်၊ ဂါဇာ လူနာများကို ဤစင်တာများသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန် UNRWA သို့ ငွေကြေးအကူအညီပြန်လည်ပေးအပ်ရန်နှင့် အစ္စရေးသို့ လက်နက်နှင့် ဗုံးများပေးပို့ခြင်းကို တားဆီးရန် လိုအပ်ချက်အပေါ် အာရုံစိုက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤလက်နက်များကို ဂါဇာနှင့် လက်ဘနွန်ရှိ လူများကို သတ်ဖြတ်ရန် အသုံးပြုကြပါတယ်။ နယူးယောက်ရှိ Riverside ဘုရားကျောင်း မှ သင်းအုပ်ဆရာ “Mira Solani” က ဂါဇာတွင် ရိုးရှင်းသောရောဂါများနှင့် ကူးစက် ရောဂါများကြောင့် ကလေးသေဆုံးမှုများကို ရည်ညွှန်းပြီး “ဒါဟာ ရှက်စရာပါပဲ။ ကလေး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ အခြေခံ လိုအပ်ချက်များနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ဆုံးရှုံးနေရပြီး မိသားစုထက်ဝက်နီးပါးဟာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတွေကို မရောက်ရှိကြောင်း ရလဒ်အနေနဲ့ ကလေးတွေဟာ မကြုံစဖူးနှုန်းနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးနေရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင် ၃၀၀ က အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကို အစ္စရေးကို ထောက်ပံ့မှုရပ်တန့်ဖို့ တိုက်တွန်း တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အရှေ့ဂျေရုဆလင်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ Agabea Stephanopoulos က အဲဒီဒေသက မွတ်စလင်မ် နဲ့ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ အခြေအနေကို တဖြည်းဖြည်း လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သူမက “၁၉၉၆ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်း ကျွန်မဟာ သန့်ရှင်းတဲ့မြေနဲ့ သံလွင်တောင်ပေါ်မှာ သီလရှင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပြီး ပါလက်စတိုင်းမွတ်စလင်မ် နဲ့ ခရစ်ယာန်ကလေးတွေအတွက် ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစ္စရေးကျူးကျော်သူတွေရဲ့ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေကို ဖိနှိပ်မှုကို ကျွန်မကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်ခန့်က ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်မ သတိပေးခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ နေထိုင်ရခက်ခဲမှုကြောင့် ခရစ်ယာန်တွေ သန့်ရှင်းတဲ့ မြေကနေ ထွက်ခွာသွားတာကို ကျွန်မတို့ မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အခြေအနေများတွင်လည်း ဟောပြောသူအများအပြားသည် အနောက်ဘက်ကမ်းသို့ ၎င်းတို့၏ ခရီးစဉ် အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ အမေရိကရှိ Evangelical Lutheran ဘုရားကျောင်းမှ သင်းအုပ် ဆရာတစ်ဦးက “ဇန်နဝါရီလက အနောက်ဘက်ကမ်းသို့ ကျွန်ုပ်၏ခရီးစဉ်အတွင်း ပါလက်စတိုင်း လူမျိုးများအပေါ် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ဖိနှိပ်မှု၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုနှင့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတို့ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအပေါ် လူမဆန်သောမူဝါဒများကို ရှုတ်ချရန်နှင့် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွင် အသုံးပြု သည့် လက်နက်များရောင်းချမှုကို အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာတွင် ရှိနေခြင်းဖြစ်သည် ဟု အမေရိကန်မိတ်ဆွေများဝန်ဆောင်မှုကော်မတီမှ Allison Tanner က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ အစ္စရေးသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုများ၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ရာဇဝတ်မှုများနှင့် အသား အရောင်ခွဲခြားမှုတို့ကို ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။ အစီအစဉ်၏ အခြားအပိုင်းတစ်ခုတွင် Presbyterian ဘုရားကျောင်းမှ Addie က သူမ၏ငယ်ရွယ်သောသားကို လူမျိုးအားလုံး၏လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်စေရန် ပြုစုပျိုးထောင် ပေးနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ညတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏သမီးအား ပါလက်စတိုင်းသည် လွတ်လပ်လိမ့်မည်ဟု ပြောပြပါတယ်။ ဂါဇာတွင် နေထိုင်သော မိသားစု Lydia Al-Saigh သည် အစ္စရေးသို့ ဗုံးများနှင့် လက်နက်များ ပေးပို့ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် လည်း တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အရှေ့ဂျေရုဆလင်ရှိ ဆေးရုံကွန်ရက်ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် ဂါဇာမှ ဂျေရုဆလင်သို့ ဒဏ်ရာရသူများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖန်တီးရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေး ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
