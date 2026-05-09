ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ လက်စားချေမှုကို ကြောက်ရွံ့၍ အစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူ တစ်သန်းသည် ခိုလှုံရာနေရာ များ တွင် ခိုလှုံနေကြ

၉ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၃၂
News ID: 1812078
လက်ဘနွန်နိုင်ငံရှိ ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် သောကြာနေ့တွင် သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေများသို့ ဒုံးကျည် ၂၀ စင်း ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး အစ္စရေးလူမျိုး တစ်သန်းကျော်သည် ခိုလှုံရာနေရာများတွင် ခိုလှုံနေခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးမီဒီယာများ၏ အဆိုအရ ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုသည် နာဟာရီယာဒေသရှိ အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးနေသော အခြေချနေထိုင်သူတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။

ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် အစ္စရေးစစ်သားများကို ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများဖြင့်လည်း ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး လက်ဘနွန်နှင့် အစ္စရေးအစိုးရအကြား နယ်စပ်အနီးတွင် အစ္စရေးစစ်သားသုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် တစ်ဦးမှာ စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေတွင် ရှိသည်ဟု ဆိုပါတယ်။

သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေများမှ ရရှိသော ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများတွင် အစ္စရေးစစ်တပ် ရဟတ်ယာဉ်များသည် ဒဏ်ရာရသူများစွာကို သယ်ယူပို့ဆောင်နေသည်ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။

ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် ဇီယွန်တပ်မတော်သည် အကူအညီမဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အစ္စရေး ဝန်ကြီးချုပ်က လက်ဘနွန်ခုခံရေးအဖွဲ့၏ ဒရုန်းများကို ဇီယွန်အစိုးရအတွက် ပြင်းထန် သော ခြိမ်းခြောက် မှု တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၎င်းကို တန်ပြန်ရန် မဟာဗျူဟာတစ်ခု ရေးဆွဲရန် တပ်မတော်အား တောင်းဆိုခဲ့ ကြောင်း ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။

ထို့အပြင် သောကြာနေ့တွင် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်း Bayut al-Siyad မြို့သို့ အတင်းအကျပ်ဝင်ရောက်လာသော အစ္စရေးတင့်ကားနှစ်စီးကို ဟစ်ဇ်ဘိုလာတိုက်ခိုက်ရေးသမားများက ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။

