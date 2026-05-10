ဘာရိန်းတွင် ရှီအဟ် အာလင်မ်များကို ဖမ်းဆီးမှုလှိုင်းသစ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန နှင့် Al Jazeera သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ ဘာရိန်းပြည်ထဲ ရေးဝန်ကြီးဌာန သည် အမေရိကန် နှင့် အစ္စရေးတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း အီရန်ကို ထောက်ခံမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် အာလင်မ်ကြီး ၄၁ ဦးကို ဖမ်းဆီး ခဲ့ကြောင်း စနေနေ့တွင် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဘာရိန်း၏ Al-Wefaq ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဘာရိန်းတပ်ဖွဲ့များသည် ယနေ့ ရှီအဟ် လူဦးရေထူထပ်သော နေရာများ စွာကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး အာလင်မ်များ နှင့် ဘာသာရေးပညာရေးဌာနများမှ ဆရာများကို ဖမ်းဆီး ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန် နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ အီရန်ကို စစ်ပွဲဆင်နွှဲပြီးနောက် ဘာရိန်းအစိုးရသည် အီရန်ကို ထောက်ခံမှုနှင့် ထောက်ခံမှုဖြင့် ရှီအဟ် မွတ်စလင်မ် များအပေါ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုလှိုင်းသစ်တစ်ခု စတင်လိုက်ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေတွင် အမေရိကန်ရေတပ်၏ ပဉ္စမရေတပ်သည် ဘာရိန်းတွင် ရှိနေပါတယ်။
ဘာရိန်းအာဏာရှင်အစိုးရသည် ရှီအဟ် မွတ်စလင်မ် များနေထိုင်ရာဒေသများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဘာသာရေး ဗဟိုဌာန များကို စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရှီအဟ်မွတ်စလင်မ် များအပေါ် ဖိအားများတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေး အရ ပိတ်ဆို့ခံရသည့်လေထုကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
ဘာရိန်းလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် တရားရုံးအမိန့်မရှိဘဲ နေရာအမျိုးမျိုးရှိ ရှီအဟ်အာလင်မ် များ၏နေအိမ်များကို ဝင်ရောက်ကာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်း ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများ၏အမည်များကို မကြေညာရသေးသော်လည်း အယ်လ်ခလီဖဟ် အစိုးရကို ဝေဖန်သော ရှီအဟ် လူမှုရေး နှင့် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို နှိမ်နင်းရန် လှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဤစစ်ဆင် ရေးများ ကို စတင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် အီရန်အပေါ် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ရန်လိုမှုအပြီးတွင် ဘာရိန်း အယ်လ်ခလီဖဟ် အစိုးရသည် နိုင်ငံ၏ ရှီးအာမွတ်စလင်များကို နှိမ်နင်းရန် စတင်ခဲ့ပြီး ထိုအခြေအနေတွင် ဂျမီယက်အယ်လ်ဝီဖက်ပါတီက အခြေအမြစ်မရှိသောစွပ်စွဲချက်များအောက်တွင် ဘာရိန်းအစိုးရအား ပြည်သူ များ အပေါ် ဖိနှိပ်မှုကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment