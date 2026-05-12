Halal Food Expo ဖြင့် မွတ်စလင် ဖိလစ်ပိုင် အသိုင်းအဝိုင်း ချိတ်ဆက်မှုများကို အားကောင်းစေခြင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawzahnews၏အစီရင်ခံစာအရ ၏ အဆိုအရ ပြပွဲကို လက်တွေ့မလုပ်ဆောင်မီ ဒေသခံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများနှင့် Halal ထုတ်ကုန်နယ်ပယ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ကနဦး အစည်းအဝေးများအတွင်း စီစဉ်ထားပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အစည်းအဝေးများတွင် ပါဝင်သူများသည် ရိုးရာစျေးကွက်များထက်ကျော်လွန်၍ Halal လုပ်ငန်း၏ အတိုင်း အတာ ကို မည်သို့ တိုးချဲ့ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဤပွဲသည် စီးပွားရေး ပလက်ဖောင်း တစ်ခုအဖြစ်သာမက မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း ဖိလစ်ပိုင်ရှိ မွတ်စလင်မ် အသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ဘက်စုံ ဆက်သွယ်ရေးကို အားကောင်းစေရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ပါ ဆောင်ရွက်ရန် မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်ရှိ Halal အစားအစာလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် စီးပွားရေး ချိတ်ဆက်မှုများကို တိုးမြှင့်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဖိလစ်ပိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မွတ်စလင်မ် ကော်မရှင်မှ ဤပွဲကို ကမကထပြုပါတယ်။
