အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီများက အီရန်၏ စစ်ရေးအင်အားနှင့် ပတ်သက်သည့် ထရမ့်၏ လိမ်ညာမှု ကို ဖော်ထုတ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Tasnimသတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ New York Times သတင်းစာသည် အီရန်၏ စစ်ရေးအင်အား နှင့် ပတ်သက်သည့် လျှို့ဝှက်အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ စွပ်စွဲချက်အားလုံးကို ပျက်ပြယ်စေသော အစီရင်ခံစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
The New York Times သည် အစပိုင်းတွင် ဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရ၏ အီရန်၏စစ်ရေးအင်အား "ပြိုလဲခြင်း" အကြောင်း လူသိရှင်ကြားဖော်ပြချက်သည် အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီများက မူဝါဒ ချမှတ်သူများ အား တံခါးပိတ်၍ပေးအပ်သော အကဲဖြတ်ချက်များနှင့် သိသိသာသာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်း ယခုလ အစောပိုင်းမှ လျှို့ဝှက်အကဲဖြတ်ချက်များအရ အီရန်သည် မိမိ ၏ဒုံးကျည်စခန်းများ၊ ပစ်လွှတ်စင်များနှင့် မြေအောက်အဆောက်အအုံများ၏ အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုကို လည်ပတ်ခွင့်ပြန်လည်ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ပြသနေကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။
သတင်းစာက အကဲဖြတ်ချက်များနှင့် ရင်းနှီးသောသတင်းရင်းမြစ်များအရ အမေရိကန်အကြီး တန်းအရာရှိအချို့ အတွက် စိုးရိမ်စရာအကောင်းဆုံးမှာ အီရန်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတစ်လျှောက်ရှိ ၎င်း၏ဒုံးကျည်စခန်း ၃၃ ခုအနက် ၃၀ ကို လည်ပတ်ခွင့်ပြန်လည်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မဟာဗျူဟာကျသောရေလမ်းကြောင်းကို ဖြတ်သန်းသွား လာနေသော အမေရိကန်စစ်သင်္ဘောများနှင့် ရေနံတင်သင်္ဘောများကို ခြိမ်းခြောက်နိုင် သည့် အခြေအနေဖြစ် ကြောင်း ထပ်လောင်း ဆိုထားပါတယ်။
အကဲဖြတ်ချက်များအရ အီရန်သည် နေရာတစ်ခုစီ၏ ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသော အတိုင်းအတာအထိ ဤနေရာများတွင် ရွေ့လျားလောင်ချာများကို အသုံးပြု၍ ဒုံးကျည်များကို အခြားနေရာများသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ကြောင်း အကြံပြုထားပါတယ်။
အချို့ကိစ္စများတွင် ဒုံးကျည်များကို တူညီသောအဆောက်အအုံများအတွင်းရှိ ပစ်လွှတ်စင်များမှ တိုက်ရိုက်ပစ် ခတ်နိုင်ပါတယ်။ အကဲဖြတ်ချက်များအရ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတစ်လျှောက်ရှိ ဒုံးကျည်နေရာ သုံးခုသာ လုံးဝ ဝင်ရောက်၍မရတော့ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
