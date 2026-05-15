ဂျပန်က အီရန် ၏ အထူးခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းသွားကြောင်း အတည်ပြု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ဆာနာအဲ တာကာအိချိ က အီရန်ထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးနောက် ဂျပန်နှင့်ဆက်စပ်သော သင်္ဘောတစ်စင်းသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်း သွား ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်း X တွင် ကြေညာချက်တစ်ခုတွင် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့တွင် ပိတ်မိ နေသော ဂျပန်နှင့်ဆက်စပ်သော သင်္ဘောတစ်စင်းသည် မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို အောင်မြင် စွာ ဖြတ်ကျော်ပြီး ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှ ထွက်ခွာကာ ယခုအခါ ဂျပန်သို့ ဦးတည်နေကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ သင်္ဘောပေါ်တွင် ဂျပန်သင်္ဘောသား လေးဦးပါရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဂျပန်သင်္ဘောတစ်စင်းသည်လည်း ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဤလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ပြီး လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကို ဂျပန်နိုင်ငံသားများကို ကာကွယ်ရာတွင် အပြုသဘောဆောင်သော ခြေလှမ်း တစ်ခု အဖြစ် ဖော်ပြနေကြောင်း ဆာနာအဲ တာကာအိချိ က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆာနာအဲ တာကာအိချိ ၏ အဆိုအရ ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့တွင် လက်ရှိတွင် ဂျပန်နှင့်ဆက်စပ်သော သင်္ဘော ၃၉ စင်းရှိပြီး တစ်စင်းတွင် ဂျပန်သင်္ဘောသား သုံးဦး ပါဝင်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အီရန်သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း နှင့် ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးနှင့် တီဟီရန်ရှိ ဂျပန်သံရုံးတို့ကလည်း ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သံတမန်ရေးအရ ကြိုးပမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က ဂျပန်အစိုးရသည် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ရှိ ဂျပန်နှင့်ဆက်စပ်နေသော သင်္ဘောများအားလုံး မြန်ဆန်လုံခြုံစွာ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ရေးအတွက် သံတမန်ရေးအရ ကြိုးပမ်းမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံရရှိသော သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ ဂျပန် ရေနံဖြန့်ဖြူး ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုပိုင် ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းသည် မကြာသေးမီက ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ပါတယ်။
သင်္ဘောများကို စောင့်ကြည့်သည့် ရေကြောင်းသွားလာရေးဌာန၏ အဆိုအရ ပနားမားအလံလွှင့်ထူထားသော ရေနံတင်သင်္ဘော Eneos Endeavour သည် လက်ရှိတွင် အိုမန်ပင်လယ်တွင် ရှိနေပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့ ဦးတည်နေသော်လည်း ၎င်း၏ နောက်ဆုံးဦးတည်ရာကို သေချာ မသိရသေးကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment