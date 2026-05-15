အီရန်အတွက် ပါကစ္စတန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ ပထမဆုံးရောက်ရှိလာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawzahnews၏အစီရင်ခံစာအရ ရဲရင့်ပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိသော အီရန်နိုင်ငံသို့ ပါကစ္စတန်ပြည်သူများမှ ပထမဆုံး ပေးပို့ခဲ့သော ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီများသည် အီရန်သို့ ရောက်ရှိလာပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ဆေးဝါးများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုပစ္စည်းများ ပါဝင်သော ဤပေးပို့မှုကို လိုအပ်နေ သူများနှင့် ဒဏ်ရာရသူများကို ထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်သည့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင် ချက် ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပြင်ဆင်ပြီး ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ဤအကူအညီများကို ပါကစ္စတန်ရှီအဟ် အိုလီမာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ H.I ဆယက်ဒ် စါဂျစ်ဒ် အလီနကဝီ ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် နှင့် ကရာချီရှိ ဇဲဟ်ရာအကယ်ဒမီ (စ.အ) နှင့် ပူးပေါင်း၍ စုဆောင်း ပြီး အီရန်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်ပြည်သူများ ၊ အလှူရှင်များနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ဤ လုပ်ဆောင်ချက်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် အစ္စလာမ်နိုင်ငံ အီရန်အပေါ် ၎င်းတို့၏ စည်းလုံး ညီညွတ်မှုနှင့် ထောက်ခံမှုကို ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ဤလှူဒါန်းမှုကို Qom Seminary မှ ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများကို တီဟီရန် လခြမ်းနီအသင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာအရာရှိများထံ တရားဝင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် လိုအပ်နေသူများထံ အမြန်ဆုံး ဖြန့်ဝေပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားတွင် တက်ရောက်လာသော အရာရှိများက ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံများအကြား စည်းလုံးမှု၊ စာနာမှုနှင့် နက်ရှိုင်းသောနှောင်ကြိုး၏ သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှိ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသံရုံး ၊ ပါကစ္စတန်အစိုးရ၊ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပရဟိတ သမားများနှင့် ဤလှူဒါန်းမှုများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်းတို့တွင် ပါဝင်ခဲ့ သူအားလုံး၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုကိုလည်း အခမ်းအနားက လေးလေးနက်နက် ကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်။ အစီအစဉ်၏ ပညာရှင်များနှင့် စီစဉ်သူများသည် ဤလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလှုပ်ရှားမှု၏ အလှူရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပြီး ဖိနှိပ်ခံရသောနိုင်ငံများကို ထောက်ပံ့ခြင်း နှင့် လိုအပ်နေသူများကို ကူညီခြင်းသည် အစ္စလာမ်နှင့် လူသားချင်းစာနာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
