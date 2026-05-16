အာရပ်အစိုးရများ၏ ရှီအဟ် ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ရပ်များကို ကွမ်း ပညာရှင်များက ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်

Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အာရပ်နိုင်ငံအချို့ တွင် ရှီအဟ် နိုင်ငံသားများကို နှင်ထုတ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း နှင့် အကြမ်းဖက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲချက်များအပြီးတွင် ဂျအ်မေအ်အေဟ်မိုဒရေစင်းန် သည် ဤလုပ်ရပ် များ အပေါ် ပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်မှုကို ဖော်ပြသည့် ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အပေါ် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီများ ၏ ရန်လိုမှု နှင့် ပင်လယ်ကွေ့အာရပ်အစိုးရအချို့၏ ထောက်ခံမှု ရှိနေသော်လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မွတ်စလင်များနှင့် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံများသည် အီရန်ပြည်သူများနှင့် ထူးကဲ သော စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပြသခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဂျအ်မေအ်အေဟ်မိုဒရေစင်းန် ၏ အဆိုအရ အရှေ့မှ အနောက်သို့ အစ္စလာမ်ကမ္ဘာမှ ပြည်သူများသည် အီရန်ကို ထောက်ခံနေကြပြီး အီရန်၏ ရန်လိုမှုအပေါ် တုံ့ပြန်မှုကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ အစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နေသော အာရပ်အစိုးရအချို့သည် ရှီအဟ် များနှင့် စွန်နီများအကြား ဂိုဏ်းဂဏပဋိပက္ခများ ဖန်တီးလိုပြီး ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံများရှိ ရှီအဟ် နိုင်ငံသားများအပေါ် ဖိအားပေးနေကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကြေညာချက်တွင် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် ထောင်ချခြင်းကဲ့သို့သော အစီအမံများသည် လူမဆန်သော လုပ်ရပ်များဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများ၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဂျအ်မေအ်အေဟ်မိုဒရေစင်းန် က အီရန်၏ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်သည် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးမူများအပေါ် အခြေခံ ထားပြီး ၎င်း၏ အခြေခံရပ်တည်ချက်မှာ မွတ်စလင်မ်အွန်မ်မာ ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာ ၏ ရန်သူများ ကို ပူးတွဲခုခံတွန်းလှန်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာချက်တွင် ဘာရိန်း၊ ကူဝိတ်၊ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့် အခြားအာရပ်နိုင်ငံများရှိ ရှီအဟ် အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဘာသာရေးပညာရှင်များအပေါ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချခဲ့ပြီး အစ္စလာမ် ကမ္ဘာ၏ စွမ်းရည်အားလုံးကို ကိုလိုနီအင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့် အစ္စရေး၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ဖယ်ရှားရန် အသုံး ပြုသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျအ်မေအ်အေဟ်မိုဒရေစင်းန် က အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ အီရန်၊ အီရတ်နှင့် လက်ဘနွန်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် ရှီအဟ် အတွေးအခေါ်၏ ပြင်းထန်သောလွှမ်းမိုးမှုကို အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေး၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သောကြောင့် ရှီးအိုက်ဆန့်ကျင်ရေး အစီအမံများကို အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီ အစီအစဉ် ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာချက်တွင် အာရပ်အစိုးရများကို ဝေဖန်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ရှီအဟ် ဆန့်ကျင်ရေးမူဝါဒများသည် ကျွန်ပြုသည့် သဘောထားကို ထင်ဟပ်စေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျအ်မေအ်အေဟ်မိုဒရေစင်းန်က အစ္စလာမ်ကမ္ဘာက ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ဂိုဏ်းဂဏဝါဒပြန့်ပွားရေး ကြိုးပမ်းမှု တွေကို ဟန့်တားဖို့နဲ့ မွတ်စလင်အွမ်မာရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးမှာ ထိရောက်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာချက်ရဲ့အဆုံးမှာ အီရန်ဟာ သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ မွတ်စလင်အွမ်မာတစ်ခုလုံးအတွက် စေတနာ ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီး ရှီအဟ် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ဒေသတွင်းက အကျပ်အတည်းတွေအတွက် ဖြေရှင်းချက် တစ်စုံတစ်ရာ မပေးနိုင်ဘူးလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရှီအဟ်များသည် အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက် မိမိတို့ရဲ့ဦးခေါင်းကို အဖြတ်ခံနိုင်ပေမယ့် ယဇီးဒ် ရှေ့မှာ ဦးချခွင့် မရှိတဲ့ သူများ ဖြစ်ပါတယ်။
