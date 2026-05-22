ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲ ရေနံတုန်လှုပ်မှု ၊ အိန္ဒိယရူပီး သမိုင်းတစ်လျှောက် အနိမ့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိ

အိန္ဒိယသည် ဘဏ်အတိုးနှုန်းများ တိုးမြှင့်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မြှင့်တင်ခြင်း ကဲ့သို့သော ရွေးချယ်စရာများကို စဉ်းစားနေပြီး ဆက်တိုက်ကျဆင်းနေသော ရူပီးကို တည်ငြိမ်စေရန် လုပ်ဆောင် နေပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sanjay Malhotra အပါအဝင် အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်၏ အကြီးတန်းအရာရှိများသည် ယခုအပတ်တွင် ဒေါ်လာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရူပီး ၉၇ ခန့် အနိမ့်ဆုံးသို့ ကျဆင်းပြီးနောက် အိန္ဒိယငွေကြေးတန်ဖိုး ကျဆင်းမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် အစီအမံများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အစည်းအဝေးများစွာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် ရေနံဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေချေးစာချုပ်အထွက်နှုန်းများ ကျဆင်းခြင်းကြောင့် အိန္ဒိယရူပီးသည် အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် အိန္ဒိယသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း (ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့) မှ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်သွင်းမှု အပေါ် အလွန်အမင်း မှီခိုနေရသောကြောင့် အီရန်စစ်ပွဲ (အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ အီရန်မြေပေါ်တွင် စစ်ရေးကျူးကျော်မှု) စတင်ချိန်မှစ၍ အိန္ဒိယငွေကြေးသည် ၎င်း၏တန်ဖိုး၏ ၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း ထပ်လောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
Bloomberg က စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် အိန္ဒိယတွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို မြင့်တက်စေမည်ဟု မျှော်လင့်ရပြီး အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ် (RBI) အနေဖြင့် အတိုးနှုန်းများ မြှင့်တင်ရန် ဖိအား ပေးခံရကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
IRNA ၏ အဆိုအရ ဤသတင်း ထုတ်ဝေချိန်တွင် ရူပီး၏ လက်ရှိတန်ဖိုးသည် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ရူပီး ၉၆.၁၀ အထိ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ သြစတြေးလျနှင့် အိန္ဒိယစသည့် အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသရှိ အဓိကစီးပွားရေးများသည် အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၊အစ္စရေး၏ တရားမဝင်စစ်ပွဲ၏ အပျက်သဘောဆောင်သော အကျိုး သက်ရောက်မှုများ ကြောင့် တိုက်ရိုက်ထိခိုက်နေကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံများတွင် ဤစစ်ပွဲ၏ ဆိုးရွားသော အကျိုးဆက်များကို မြင်တွေ့ခံစားရသော်လည်း အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ အီရန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများကို ရှုတ်ချရန် ဆန္ဒမရှိသည့်အပြင် ယင်းအပေါ်တွင် အဆက်မပြတ် တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။
