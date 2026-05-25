ကုရ်ဘာနီအီးဒ် ပွဲတော်အကြိုတွင် ဇေယာရသ် ခရီးစဥ်များ သို့ လေယာဉ်ခရီးစဉ် ၁၃၈ ခု ထုတ်ပြန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကိုးကား၍ Fars သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ မိုဟမ္မဒ် ဟိုစိုင်းန် မိုဆဟဖီ က ယခုအပတ် ကုရ်ဘာနီအီးဒ် ပွဲတော်အကြိုတွင် အရပ်ဘက်လေကြောင်းအဖွဲ့အစည်းသည် ရမ်ဒွါန် စစ်ပွဲအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကာလအတွင်း ဇေယာရသ် ခရီးစဥ်များ တွက် အထူးအစီအမံများ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ထို့ကြောင့် ဘဂ္ဂဒက်၊ နဂျဖ်ဖေအရှ်ရဖ် နှင့် အာဘီလ်အပါအဝင် အီရတ်နိုင်ငံရှိ အဓိကလေဆိပ်သုံးခုသို့ လေယာဉ်ခရီးစဉ် ၁၃၈ ခု ထုတ်ပြန် ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သူက ဤလေယာဉ်ခရီးစဉ်အရေအတွက်သည် ယခင်အပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၃၈ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာပြီး ဤလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၏ အများဆုံးဝေစုမှာ တီဟီရန်နှင့် မရှ်ဟဒ် တို့မှ အသီးသီးဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မိုဟမ္မဒ် ဟိုစိုင်းန် မိုဆဟဖီ က ကုရ်ဘာနီ အီးဒ်ပွဲတော်အကြိုနေ့တွင် လေကြောင်းခရီးသွားလာမှု များပြား လာခြင်းနှင့် ဟဂျ်ပြုပြီးပြန်လာချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသောကြောင့် အရပ်ဘက်လေကြောင်းအဖွဲ့အစည်းသည် လေဆိပ်အာဏာပိုင်များနှင့် လေကြောင်းလိုင်းများနှင့် အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ "လုံးဝဘေးကင်းရေး" နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို တင်းကျပ်စွာလိုက်နာခြင်းတို့ကို အဓိကထား၍ လေယာဉ်ခရီး စဉ်များကို စီစဉ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အရပ်ဘက်လေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း၏ လေဆိပ်များ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် လေကြောင်းအဖွဲ့အစည်းများ ကြီးကြပ် ရေးရုံး၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဇေယာရသ် လေယာဉ်ခရီးစဉ်အားလုံးကို မနက်ဝတ်ပြုချိန်နှင့် နေဝင် ဝတ်ပြုချိန်နှစ်ခုကြားတွင် စီစဉ်ထားပြီး တစ်နာရီလျှင် အများဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်အရေအတွက်ကို ကန့်သတ် ချက်များ ချမှတ်ခြင်းနှင့် လေယာဉ်များအကြား စံသတ်မှတ်ထားသော အလျားလိုက်နှင့် ဘေးတိုက် အကွာ အဝေးများ ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ၏ကောင်းကင်ယံတွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများကို တားဆီးနိုင်ရန် စီစဥ် ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
ခရီးသည်များ၏ အသက်များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ဘေးကင်းရေးအချက်ကို မြှင့်တင်ရန် ဆောင်ရွက်ချက်များကို လေကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးဌာနများမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်နေသော်လည်း ၎င်းက "ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇေယာရသ် ခရီးစက် အတွက် အထူးလေယာဉ်ခရီးစဉ်အားလုံးကို ဘေးကင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးစံနှုန်းများနှင့် အပြည့်အဝကိုက်ညီစွာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်များရရှိပြီးနောက် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မိုဟမ္မဒ် ဟိုစိုင်းန် မိုဆဟဖီ က လာမည့်ရက်များအတွင်း နိုင်ငံ၏လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့မှတစ်ဆင့် နဂျဖ်ဖေအရှ်ရဖ် ၊ ဘဂ္ဂဒက် နှင့် အာဘီလ်သို့ ဇေယာရသ် ခရီး သည် ၂၅၀၀၀ ကျော် စေလွှတ်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းက ဇေယာရသ် ပြုသူများ အနေဖြင့် လေဆိပ်သို့ မထွက်ခွာမီ ထွက်ခွာမည့်လေဆိပ်များသို့ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
