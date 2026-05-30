  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အာမခံ ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အီရတ်က်ကျီ ပြောကြား

၃၀ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1820489
အစ္စလာမ်နိုင်ငံများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အာမခံ ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အီရတ်က်ကျီ ပြောကြား

လက်ရှိ ထိလွယ်ရှလွယ်အခြေအနေများတွင် မွတ်စလင်မ် နှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုအရေးကြီးလာကြောင်း အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က လက်ရှိ ထိလွယ်ရှလွယ်အခြေအနေများတွင် မွတ်စလင်မ် နှင့် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများအကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုအရေးကြီး လာကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်မြတ်နိုးသော မွတ်စလင်မ်ခေါင်းဆောင်များသည် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို မြှင့်တင်ရန် အတူတကွ ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် မိမိ ၏ သတင်းစကား တွင် အလွန်ထိလွယ်ရှလွယ်အဆင့်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်မြတ်နိုးသော မွတ်စလင်မ် ခေါင်းဆောင်များသည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းခင်းရန် စည်းလုံးညီညွတ်နေကြကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေများတွင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား သဟဇာတဖြစ်မှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အတွက် လိုအပ်ချက်မှာ များစွာတိုးပွားလာကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အီရတ်က်ကျီ ၏အဆိုအရ မွတ်စလင်မ် ခေါင်းဆောင်များ၏ ဤစည်းလုံးညီညွတ်မှုသည် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို တည်ဆောက်ရာတွင်သာမက သမိုင်းက ဤအရေးကြီး သောအခိုက် အတန့်ကို လည်း မှတ်မိနေမည်ဖြစ်တယ်။

အီရန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ၏သတင်းစကားအဆုံးတွင် မွတ်စလင်မ် အားလုံးထံ အီးဒ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha