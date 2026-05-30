အီရန်နှင့် အမေရိကန်အကြား နှစ်ဖက် သဘောတူစာချွန်လွှာ၏ စာသားသည် အပြီးသတ်မဟုတ်သေး၊ အနောက် နိုင်ငံ များ၏ သတင်းများက မှားယွင်း

၃၀ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၆
News ID: 1820486
အီရန် နှင့် အမေရိကန် နှစ်ဖက် သဘောတူ စာချွန်လွှာ၏ မူကြမ်းကို စဉ်းစားနေဆဲဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီက ရက်ပိုင်းအတွင်း အပြောင်းအလဲများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်နှင့် အမေရိကန်အကြား နှစ်ဖက် သဘောတူ စာချွန်လွှာ ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ဝေခဲ့သော အနောက်တိုင်းမီဒီယာများ၏ သတင်းများကို သတင်း ရင်းမြစ် တစ်ခုက ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး ဤစာရွက်စာတမ်း၏ စာသားကို အပြီးသတ်မပြုလုပ်ရသေးဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အနောက်တိုင်းမီဒီယာအချို့မှ နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ဟု ယူဆရသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းအပေါ် တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ နှစ်ဖက် သဘောတူ စာချွန်လွှာ၏ စာသား ကို အပြည့်အဝ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘဲ အပြီးသတ်ပြီးသည်နှင့် တရားဝင်ကြေညာမည်ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်။

အနောက်တိုင်းမီဒီယာများမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မူကြမ်းများနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် ယခုအချိန် အထိ မှန်ကန်မှုမရှိဘဲ နောက်ဆုံးစာသား၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် မယူဆနိုင်ကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်က ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

သတင်းရင်းမြစ်၏ အဆိုအရ ပြီးခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း နှစ်ဖက် သဘောတူ စာချွန်လွှာ၏ စာသားတွင် အရေးကြီးသော အပြောင်းအလဲများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆက်လက် လုပ်ဆောင် နေဆဲဖြစ် ပြီး နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ကို ကြေညာခြင်း မရှိသေးပါ။

