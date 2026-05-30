လက်ဘနွန်၊ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့အကြား ၉ နာရီကြာ စစ်ရေးဆွေးနွေးပွဲများသည် အပြီးသတ်ရလဒ်မရှိဘဲ အဆုံးသတ်ခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အမေရိကန်စစ်ဌာနတွင် လက်ဘနွန်၊ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေး တို့ အကြား ၉ နာရီကြာ စစ်ရေးဆွေးနွေးပွဲများသည် ရှင်းလင်းသောတိုးတက်မှုမရှိဘဲ အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အာရပ်မီဒီယာများ၏ အဆိုအရ လက်ဘနွန်စစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အမှန်တကယ် အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် အစ္စရေး၏ ခွင့်ပြုချက်ကို မရရှိခဲ့ပါ။ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် လုံးဝ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများ အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း အစ္စရေးကိုယ်စားလှယ်များက ဤတောင်းဆို ချက်ကို အကြိမ်ကြိမ် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်ဟု လက်ဘနွန်အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ အစ္စရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် လက်ဘနွန်သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေမှ ဆုတ်ခွာရန်လည်း ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ဟစ်ဇ်ဘိုလာကို ဖယ်ရှားရန် အတင်းအကျပ် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်းတွင် အစ္စရေးရုပ်သံလွှင့်ဌာနကလည်း တဲလ်အဗစ်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လက်ဘနွန်အဆိုပြုချက်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး လက်ဘနွန်မှ ခြိမ်းခြောက်မှုများ ရှိနေသရွေ့ အစ္စရေးစစ်တပ်သည် ဤနေရာများမှ ဆုတ်ခွာမည်မဟုတ်ဟု ရပ်တည်ခဲ့ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ပင်တဂွန်က ၎င်း၏ကြေညာချက်တွင် ဆွေးနွေးပွဲများကို တည်ဆောက်မှုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးသည် ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးအတွက် လက်တွေ့ကျသော မူဘောင်တစ်ခုကို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ ဤဆွေးနွေးပွဲ များ၏ ရလဒ်များသည် လာမည့်အပတ်တွင် ပြန်လည်စတင်မည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အထောက် အကူ ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အစ္စရေးနှင့် လက်ဘနွန်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ၎င်း၏ မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက် ဆက်ဆံရေးကို တန်ဖိုးထားပြီး လက်ဘနွန်၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ဆက်လက် ထောက်ခံသွားမည်ဟုလည်း ပင်တဂွန်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ထိုကဲ့သို့သော ဆွေးနွေး ပွဲများကို မကြာမီ ပြန်လည်စတင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
