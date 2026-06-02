အီရန်၏ ကြွယ်ဝသော ယူရေနီယမ်ကို ပြည်ပသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းသည် အလွန်ခက်ခဲကြောင်း IAEA အကြီးအကဲ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ နိုင်ငံတကာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ ညွှန်ကြားရေးမှူး Rafael Grossi က အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က အီရန်၏ ကြွယ်ဝသော ယူရေနီယမ်ကို ပြည်ပသို့ လွှဲပြောင်းရန် အကြိမ်ကြိမ် အကြံပြုခဲ့သော်လည်း ဤစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် နည်းပညာအရ အလွန် ရှုပ်ထွေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် နည်းပညာအရ အလွန်ခက်ခဲသော ခြေလှမ်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Grossi က ထပ်မံအလေးပေးပြောကြားခဲ့သော်လည်း ဤဖြစ်နိုင်ခြေကို လုံးဝ ငြင်းပယ် ၍ မရ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စဉ်းစားနေသည့် ရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်း၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို လျှော့ချရန် ကြွယ်ဝသော ယူရေနီယမ်၏ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်ကို လျှော့ချရန်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
IAEA အကြီးအကဲ၏ အဆိုအရ ဤကိစ္စရပ်များအားလုံးတွင် အဖွဲ့အစည်းများအကြား ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ် နေသော်လည်း အေဂျင်စီသည် ဤဆွေးနွေးမှုများတွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သဘောတူညီချက်များ ရရှိပါက လက်တွေ့ကျပြီး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် တီဟီရန်နှင့် ဝါရှင်တန် နှစ်ခုလုံးနှင့် သီးခြားဆက်သွယ်နေကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment