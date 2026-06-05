ဘူရှဲရ်မြို့ နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တစ်နာရီ ကီလိုဝပ် ၈၀ ဘီလီယံ ထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြင့် စံချိန်တင်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်၏ နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ဘူရှဲရ်မြို့ နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေး စက်ရုံသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီ ၈၀ ဘီလီယံ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အရေးကြီးသော မှတ်တိုင်ကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီး အီရန်၏ ငြိမ်းချမ်းသော နျူကလီးယားအစီအစဉ်အတွက် အဓိက အောင်မြင်မှု တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
အီရန်အဏုမြူစွမ်းအင်အဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအကဲ မိုဟမ္မဒ် အစ္စလာမ်မီ က ပြင်ပဖိအားများ၊ ခြိမ်းခြောက် မှုများနှင့် ဒေသတွင်း ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေများရှိနေသော်လည်း ဤရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
နျူကလီးယားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီ ၈၀ ဘီလီယံ ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ရေနံစိမ်းစည် ၁၃၁ သန်း သို့မဟုတ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗမီတာ ၂၁.၃ ဘီလီယံနှင့် ညီမျှသော လောင်စာဆီများကို သက်သာစေခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မိုဟမ္မဒ် အစ္စလာမ်မီ ၏ အဆိုအရ ဘူရှဲရ်မြို့ နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် ၎င်း၏ လည်ပတ်မှု သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ၊ တည်ငြိမ်စွာနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်နေပြီး ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု တွင် မည်သည့်အနှောင့်အယှက်မျှ မကြုံတွေ့ခဲ့ရပါ။
ဆက်လက်ပြီး စက်ရုံသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု တန်ချိန် ၈၆.၃ သန်းခန့်ကို ကာကွယ် နိုင်ခဲ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးအရ သိသာထင်ရှားသော အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အရာရှိများ၏ အဆိုအရ ဘူရှဲရ်မြို့ နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် နိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စနစ်တွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပြီး ဤအောင်မြင်မှုသည် အီရန်၏ သိပ္ပံနည်းကျ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်နိုင်မှု၊ နည်းပညာစွမ်းရည်နှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့၏ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ မတ်လတွင် အီရန်နှင့် မကြာသေးမီက တင်းမာမှုများအတွင်း အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့သည် နျူကလီးယားစက်ရုံတစ်ဝိုက်ရှိ နေရာများကို အကြိမ်ကြိမ် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး အရပ်ဘက်နျူကလီးယား စက်ရုံများ ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများ ပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် စက်ရုံသည် နိုင်ငံတကာ ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့်အညီ အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ မိမိ ၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment