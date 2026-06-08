ယီမင်နိုင်ငံက အစ္စရေးသင်္ဘောများကို ပင်လယ်နီတွင် ခုတ်မောင်းခွင့်မပြု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ယဟ်ယာ စရီးအ်က ပင်လယ်နီရှိ အစ္စရေး ရန်သူအတွက် ရေကြောင်းသွားလာမှုကို လုံးဝပိတ်ပင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး "ဤကြေညာ ချက် ထုတ်ပြန် သည့်အချိန်မှစ၍ ရန်သူလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့၏လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအတွက် စစ်ရေး ပစ်မှတ် အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်ပါသည်" ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ယဟ်ယာ စရီးအ် က ပင်လယ်နီနှင့် သိမ်းပိုက် ထားသောနယ်မြေများရှိ ဇိုင်ယွန်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရာတွင် ယီမင်နှင့် အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် တို့ အပြည့်အဝ ဝင်ရောက်လာကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ယီမင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက "ပင်လယ်နီရှိ ရန်သူကို ရေကြောင်းသွားလာမှုကို လုံးဝပိတ်ပင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကြေညာ ပြီး မည်သည့်ဇီယွန်လှုပ်ရှားမှုမဆို ကျွန်ုပ်တို့၏တပ်ဖွဲ့များ၏ စစ်ရေး ပစ်မှတ်များဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်" ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တင်းမာမှုမြင့်တက်လာမှုကို တင်းမာမှုမြင့်တက်လာမှုနှင့်အတူ ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်ဆင်ရေးများသည် စစ်ပွဲအခြေအနေများနှင့် ဂျေဟာဒ် နှင့် ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးဝင်ရိုးတန်းများ၏ ပါဝင်မှုနှင့်အညီ တိုးချဲ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် တဲလ်အဗစ်ရှိ ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူ၏ အာရုံခံနိုင်သောပစ်မှတ်များကို ဒုံးကျည်များစွာဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ဤဒုံးကျည်များသည် ရည်ရွယ်ထားသောပစ်မှတ်များကို တိကျစွာ ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Al-Masirah သည် ဗိုလ်မှူးချုပ် ယဟ်ယာ စရီးအ် မှ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေး၏ ကျူးကျော်မှုကို ရင်ဆိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်သောအသိုင်းအဝိုင်း၏ နိုင်ငံများ၏ အခွင့် အရေးကို ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံနှင့် ဂျေဟာဒ် နှင့် ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးဝင်ရိုးတန်းနိုင်ငံများအပေါ် ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သော ဝိုင်းရံမှုကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တိတ်ဆိတ်နေမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးချုပ် ယဟ်ယာ စရီးအ် က ရန်သူ၏ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးသည် ကျရှုံးမည်ဖြစ်ပြီး ကျူးကျော်မှုနှင့် ဝိုင်းရံမှု ဆက်လက်ရှိနေသရွေ့ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆင်ရေးများသည် ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment