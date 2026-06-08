  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အမေရိကန်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဂျက်ဆင်ဟင်ကယ်က အီရန်၏ စစ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ချီးကျူးသည့် AI ပုံရိပ်တစ်ခု ဖော်ပြ

၈ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၉:၂၉
News ID: 1824472
အမေရိကန်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဂျက်ဆင်ဟင်ကယ်က အီရန်၏ စစ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ချီးကျူးသည့် AI ပုံရိပ်တစ်ခု ဖော်ပြ

အမေရိကန်နိုင်ငံမှ နာမည်ကျော် မီဒီယာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့် နိုင်ငံရေးဝေဖန်သူ ဂျက်ဆင်ဟင်ကယ် (Jackson Hinkle) သည် အီရန်နိုင်ငံ၏ စစ်ရေးအင်အားနှင့် အမေရိကန်အပါအဝင် အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံများအကြား တင်းမာမှုကို ကိုယ်စားပြုသည့် ထူးခြားသော AI နည်းပညာသုံး ပုံရိပ်တစ်ခုကို မိမိ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ X တွင် မျှဝေခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အဆိုပါပုံတွင် လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်းတစ်ခုအတွင်း အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့် အီရန်နိုင်ငံ၏ ဒုံးကျည်လက်နက်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် စက်ရုပ်လူသားတစ်ဦးတို့ လက်မောင်းအားစမ်း (Arm Wrestling) ပြိုင်ပွဲဝင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပုံရိပ်အရ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် နွမ်းလျနေပြီး ဒဏ်ရာအချို့ရရှိထားကာ အီရန်ဘက်မှ စက်ရုပ်မှာမူ ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းပြီး အသာစီးရနေသည့် ပုံစံဖြင့် သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။

ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဇာတ်ကောင်များ

ထိုအားစမ်းပွဲကို ကြည့်ရှုနေသူများထဲတွင် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟုနှင့် အာရပ်နိုင်ငံအချို့မှ ခေါင်းဆောင်များ စိုးရိမ်တကြီး ကြည့်ရှုနေပုံကို တွေ့ရပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အီရန်နိုင်ငံသားများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက အောင်ပွဲခံသည့်ဟန်ဖြင့် အီရန်အလံကို ဝှေ့ယမ်းကာ အားပေးနေကြပါတယ်။

ဂျက်ဆင်ဟင်ကယ်၏ သတင်းစကား

ဂျက်ဆင်ဟင်ကယ်သည် အဆိုပါပုံရိပ်နှင့်အတူ အီရန်အလံနှင့် နှလုံးသားပုံ အီမိုဂျီများကို အသုံးပြု၍ အီရန်နိုင်ငံအပေါ် မိမိ ၏ ထောက်ခံမှုကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည် ယခင်ကတည်းက အမေရိကန်၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒများကို ဝေဖန်လေ့ရှိပြီး အီရန်၏ ဒေသတွင်း သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် စစ်ရေးစွမ်းရည်ကို ထောက်ပြပြောဆိုလေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။

ဤပုံရိပ်သည် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော အီရန်နှင့် အနောက်အုပ်စုအကြား စစ်ရေးတင်းမာမှုများ၊ ဒုံးကျည် နည်း  ပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း ပြောင်းလဲလာမှုများကို ထင်ဟပ် ဖော် ပြ နေကြောင်း လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူများအကြား ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုများ မြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha