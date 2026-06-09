အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ချိုးဖောက်မှုများကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ လက်ဘနွန်ခုခံရေးလှုပ်ရှားမှု ဟစ်ဇ်ဘိုလာက ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း အစ္စရေးစစ်တပ်နှင့် ၎င်း၏တပ်စခန်းများကို စစ်ရေးစစ်ဆင်ရေး ၁၆ ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ လူထုဆက်ဆံရေးဌာန၏ အဆိုအရ ဤစစ်ဆင်ရေးများသည် အစ္စရေး၏ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ချိုးဖောက်မှုများ၊ အရပ်သားများကို တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရှိ ရွာများနှင့် လူနေရပ်ကွက်များကို ဖျက်ဆီးမှုများကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုဂျာဟစ်ဒ် များသည် ဘိတ် ယာဟွန်း ၊ အလ် အူဒိုင်ဆာ ၊ ယာဟ်မာရ် အလ် ရှာကီဖ် ၊ နာကူရာ ၊ ရာရှပ်ဖ် ၊ အလ် တိုင်ယာ နှင့် အိုင်နာတာ ဒေသများရှိ အစ္စရေးစစ်ဘက်နေရာများနှင့် စစ်ဘက်ယာဉ်များကို ဒုံးကျည်များ၊ အသေခံ ဒရုန်းများနှင့် အမြောက်များဖြင့် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကြေညာချက်အရ ဤစစ်ဆင်ရေးများအတွင်း အစ္စရေးစစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ယာဉ်များစွာ ပျက်စီးခဲ့ပြီး အစ္စရေး "Hermes 450" ဒရုန်းတစ်စင်းသည် မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်တစ်စင်း ထိမှန်ပြီး နောက် ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။
ဤစစ်ဆင်ရေးအားလုံးကို လက်ဘနွန်ကို ကာကွယ်ခြင်း၊ အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ခြင်းနှင့် တိုက်ခိုက် မှုများကို တုံ့ပြန်ခြင်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ဟစ်ဇ်ဘိုလာက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment