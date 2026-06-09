အီရန်သည် လက်ဘနွန်၏ ကျောထောက်နောက်ခံပြုသူဖြစ်ပြီး တရားဝင်ဆက်ဆံရေးကို တိုးတက် အောင်ပြု သင့်ကြောင်း ဟစ်ဘိုလာ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ ကြေညာချက်တွင် အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် အီရန်၏ ဒုံးကျည်တုံ့ပြန်မှုသည် "လက်ဘနွန်ပြည်သူများကို ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဘောင်အတွင်း" ဖြစ်ပြီး တီဟီရန်၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်မြေပြင်ကတိကဝတ်၏ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးချိုးဖောက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ဤတုံ့ပြန်မှု ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး တီဟီရန်၏ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် နိုင်ငံတကာ သဘောတူ ညီချက်များ ကို လေးစားရန် လိုအပ်ကြောင်း သတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပါတီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဟစ်ဇ်ဘိုလာက "ယီမင်ရှိ အန်ဆွာရိုလ္လာဟ် အား ထောက်ခံမှု" ကိုလည်း ရည်ညွှန်းခဲ့ပြီး အစ္စရေးကို ဟန့်တားရန် ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ယူဆခဲ့ပါတယ်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာက အီရန်အပေါ် စွပ်စွဲချက်များသည် "မမှန်ကန်" ဘဲ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများကို အသုံး မချကြောင်း လက်ဘနွန်၏ တရားဝင်ရပ်တည်ချက်အချို့ကို ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
ပါတီသည် “အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့နှင့် ပူးတွဲကြေညာချက်” ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ၎င်းသည် သံတမန်ဆက်ဆံရေး၏ အခြေခံမူများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ ကြေညာချက်တွင် အစိုးရအနေဖြင့် သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေများ လွတ်မြောက်ရေး၊ ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး အပါအဝင် လက်ဘနွန်၏ ရည်မှန်းချက်များအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်သို့ တီဟီရန်နှင့် ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ရန် တောင်းဆိုထားပြီး ပါတီသည် “ခုခံမှုရွေးချယ်မှု” ကို ဆက်လက်ကတိကဝတ်ပြုထားကြောင်း အလေးပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment