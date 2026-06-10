  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ဂါဇာ၏ မျှော်လင့်ချက်သည် အီရန်ဖြစ်ပြီး အာရပ်ကမ္ဘာက မလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို အီရန်က ခြေမှုန်းပြခဲ့ သည် ဟု H.I ဆယက်ဒ်ဟာာရှင်မ်အလ်ဟိုင်ဒဲရ်ရီပြောကြား

၁၀ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၂
News ID: 1825574
ဂါဇာ၏ မျှော်လင့်ချက်သည် အီရန်ဖြစ်ပြီး အာရပ်ကမ္ဘာက မလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို အီရန်က ခြေမှုန်းပြခဲ့ သည် ဟု H.I ဆယက်ဒ်ဟာာရှင်မ်အလ်ဟိုင်ဒဲရ်ရီပြောကြား

အီရတ်နိုင်ငံ အဲဟ်ဒွလ္လာဟ် (Ahdullah) လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.I ဆယက်ဒ် ဟာာရှင်မ်အလ်ဟိုင်ဒဲရ်ရီ က လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ အီရန်နိုင်ငံ၏ အခန်း ကဏ္ဍကို ချီးကျူး ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အီရတ်နိုင်ငံ အဲဟ်ဒွလ္လာဟ် (Ahdullah) လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.I  ဆယက်ဒ် ဟာာရှင်မ်အလ်ဟိုင်ဒဲရ်ရီ က လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ အီရန်နိုင်ငံ၏ အခန်း ကဏ္ဍကို ချီးကျူး ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

၎င်းက အာရပ်နိုင်ငံများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ (အစ္စရေး) ကို တစ်စုံတစ်ရာ တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း၊ အီရန်နိုင်ငံကမူ ထိုကျူးကျော်မှုများကို ထိရောက်စွာ ခြေမှုန်းပြနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါတယ်။

ထို့အပြင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရှီအဟ် မွတ်စလင်မ်ထုတစ်ရပ်လုံးသည် အီရန်နိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ယူ ဝင့်ကြွား လျက်ရှိကြောင်းနှင့် လက်ရှိစစ်မီးတောက်နေသော ဂါဇာဒေသ၏ အဓိကမျှော်လင့်ချက်မှာလည်း အီရန်နိုင်ငံ ပင်ဖြစ်ကြောင်း H.I  ဆယက်ဒ် ဟာာရှင်မ်အလ်ဟိုင်ဒဲရ်ရီ က အလေးပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

 အဆိုပါ မိန့်ခွန်းကို H.I  ဆယက်ဒ် ဟာာရှင်မ်အလ်ဟိုင်ဒဲရ်ရီ က စင်မြင့်ထက်မှနေ၍ အီရန်နိုင်ငံအပေါ် ထောက်ခံ အားပေး ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha