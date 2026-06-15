အီရန်၏ ယူရေနီယမ် သန့်စင်မှု အကန့်အသတ်ရှိကြောင်း ထရမ့် ဝန်ခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က တီဟီရန်နှင့် ဝါရှင်တန်အကြား သဘောတူညီချက်ကို ကြေညာပြီးနောက် အီရန်သည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် အသုံးမပြုနိုင်သော အဆင့်နိမ့် ယူရေနီယမ် သန့်စင်မှုအထိသာ ထာဝရကန့်သတ်ထားမည်ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ အီရန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား သဘောတူညီချက်ကို ကြေညာပြီးနောက် အီရန်သည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံး မပြုနိုင်သော အဆင့်နိမ့် ယူရေနီယမ် သန့်စင်မှုအထိသာ ထာဝရကန့်သတ်ထားမည်ဟု သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်နှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ထရမ့်က သဘောတူညီချက်နှင့်ပတ်သက်၍လည်း တောင်းဆို ချက်များ စွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
နျူကလီးယားသဘောတူညီချက် မအောင်မြင်ပါက စစ်ရေးအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားနိုင်သည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထရမ့်က ဝါရှင်တန်သည် ဒေသတွင်းဝင်ငွေ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ရရှိရန်အတွက် အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဒေသတွင်း၏ အုပ်ထိန်းသူအဖြစ် ပါဝင်နိုင်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင် အီရန်ကို တိုက်ခိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှု ချမှတ်ရန် ခြေလှမ်းများ သည် အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ မဟာဗျူဟာမြောက် အခြေအနေကို ပြောင်းလဲ စေခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နှင့် ဤသဘောတူညီချက်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို အခွန် သို့မဟုတ် အတားအဆီးများမပါဘဲ ထာဝရဖွင့်လှစ်ထားနိုင်စေရန် နောက်ဆုံးတွင် သေချာစေမည်ဟုလည်း ထရမ့်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုနှင့်ပတ်သက်၍ နေတန်ယာဟုနှင့် ဆက်ဆံရန် အလွန် ခက်ခဲကြောင်း နှင့် အီရန်တွင် နျူကလီးယားလက်နက်များရှိပါက အစ္စရေးရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment