  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

မနက်ဖြန် သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း ပါကစ္စတန်သို့ ထွက်ခွာမည်

၂၂ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၉:၅၅
News ID: 1830565
မနက်ဖြန် သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း ပါကစ္စတန်သို့ ထွက်ခွာမည်

အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း သည် မနက်ဖြန် (အင်္ဂါနေ့ ဇွနလ ၂၃ ရက်နေ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် ) တွင် ပါကစ္စတန်သို့ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး ပါကစ္စတန်အရာရှိများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်နှင့် အမြင်ဖလှယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRIBသတင်းအေဂျင်စီ၏ အဆိုအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတရုံးမှ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးညွှန်ကြားရေးမှူး ဟဘီဘွလ္လာဟ် အဘာစ်စီ က အီရန် သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း သည် မနက်ဖြန် ပါကစ္စတန် သို့ ထွက်ခွာမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

အီရန် နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးမှုအတွက် ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှာဗါဇ်ရှရစ်ဖ် အား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအရာရှိများအကြား အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခြင်း ၊ နှစ်နိုင်ငံ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများကို ဆက်လက် လုပ် ဆောင်ခြင်း နှင့် ယခင်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့သည် ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း ၏ ပါကစ္စတန်ခရီးစဉ်၏ အရေးကြီး ဆုံးအစီ အစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha