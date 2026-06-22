  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်နိုင်ငံသည် မည်သည့်အလားအလာရှိသော ခြိမ်းခြောက်မှုကိုမဆို တုံ့ပြန်ရန် အသင့်ရှိနေကြောင်း အီရန် ထိပ်တန်း လုံခြုံရေးအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြား

၂၂ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၁
News ID: 1830586
အီရန်နိုင်ငံသည် မည်သည့်အလားအလာရှိသော ခြိမ်းခြောက်မှုကိုမဆို တုံ့ပြန်ရန် အသင့်ရှိနေကြောင်း အီရန် ထိပ်တန်း လုံခြုံရေးအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြား

အမေရိကန်နှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသော်လည်း အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် အပြည့် အဝသတိရှိနေကြောင်း အီရန်အကြီးတန်းလုံခြုံရေးအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူး  ကဒီရ် နေဇာမီ  က အမေရိကန်နှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသော်လည်း အီရန်လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များသည် အပြည့်အဝသတိရှိနေပြီး မည်သည့်အလားအလာရှိသော ခြိမ်းခြောက်မှုကိုမဆို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း ရန် အပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ကဒီရ် နေဇာမီ  သည် တနင်္လာနေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့ရှိ BRICS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ အမျိုးသား လုံခြုံရေးအကြံပေးများ၏ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်နေစဉ် ဤကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဤအခါသမယတွင် ကဒီရ် နေဇာမီ  သည် BRICS အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် နယူးဒေလီသို့ ရောက်ရှိနေသော တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိ နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ အီရန်သံရုံးမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တစ်ခုအရ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးသည် ဒေသတွင်း အခြေအနေ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက် အကောင် အထည်ဖော်မှု အပါ အဝင် အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များစွာကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။

အီရန်အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးသည် BRICS အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်သော အခြားနိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံရန် မျှော်လင့်ရပါတယ်။

အစီရင်ခံစာအရ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးအစိုးရများသည် ငြိမ်းချမ်း ရေးဆွေးနွေးပွဲများ အတွင်း အီရန်ကို နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး အီရန်အရာရှိများက အမေရိကန်အပေါ် မယုံကြည်မှုကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။

အယ်လ်ဂျာဇီးရာ၏ အဆိုအရ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ အီရန်သံရုံးသည် နယူးဒေလီတွင် တရုတ်အရာရှိများနှင့် ကဒီရ် နေဇာမီ   တွေ့ဆုံနေသည့် ဓာတ်ပုံများကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha