အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏သွေးသည် ဖိနှိပ်ခံရသူများအား ဖိနှိပ်မှုကို ခိုင်မာစွာ ဆန့်ကျင်ရန် သတင်းစကားတစ်ခု ပေးနေကြောင်း အီရန်သမ္မတ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အာရှူရာနေ့တွင် နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားသို့ ပြောကြားစဉ် သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က စစ်မှန်သော ဟိုစိုင်းန်နီ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အဆင့် အတန်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှုနှင့် မြင့်မြတ်သောဘဝကို ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ သတင်းစကားကို စကားလုံးများဖြင့်သာ ကန့်သတ်မည့်အစား လက်တွေ့ဘဝတွင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အီရန်သမ္မတ က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တရားမျှတမှု နှင့် ကျောသားရင်သားမခွဲခြားမှု ကို ပြသခြင်းကို မိန့်ခွန်းများနှင့် ဆောင်ပုဒ်များတွင်သာမက လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးတွင်လည်း မြင်တွေ့သင့်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ နောက်လိုက်များအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ စရိုက်လက္ခဏာနှင့် စွမ်းဆောင် ရည်မှ တစ်ဆင့် တရားမျှတမှု၊ အမှန်တရားနှင့် လူ့တန်ဖိုးများကို မြှင့်တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာရှူရာ၏ သတင်းစကားသည် ဖိနှိပ်မှုရှေ့မှောက်တွင် လူသားဆန်မှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် တည်ကြည်မှု တို့၏ သတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကဏ္ဍအားလုံးတွင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည့် သတင်း စကားဖြစ် ကြောင်းလည်း အီရန်သမ္မတက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment