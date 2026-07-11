  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အာရက်ချီနှင့် အိုမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ မတ်စ်ကတ်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၉
News ID: 1838921
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အာရက်ချီနှင့် အိုမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ မတ်စ်ကတ်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီချီ သည် ယနေ့ (စနေနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များကို အိုမန် အာဏာပိုင်များ နှင့် ဆွေးနွေးရန် အိုမန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော် မတ်စ်ကတ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ အိုမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် ဗဒ်ရိုလ် ဘူစအီဒီ နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အဆိုပါခရီးစဉ်တွင် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဥပဒေရေးရာနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေးရာ ဒုတိယဝန်ကြီး ကာဇင်းမ် ဂါရစ်ဗ်အာဗါဒီလည်း အီရတ်က်ကျီချီ  နှင့်အတူ လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။

အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အစ္စမိုင်လ် ဘာကာအီ အီစ္စမာအီ ဗကာအီ က မနေ့ညတွင် အီရတ်က်ကျီချီ ၏ အိုမန်သို့ တရားဝင်ခရီးစဉ်ကို အတည်ပြုကြေညာခဲ့ပြီး ယင်းခရီးစဉ်သည် ဒေသတွင်း အခြေ အနေများ အထူးသဖြင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့်ပတ်သက်၍ အီရန်နှင့် အိုမန်တို့အကြား ဆက်လက် ပြုလုပ်နေသော နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

၎င်းက ထပ်မံပြောကြားရာတွင် အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း အီရန်နှင့် အိုမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် အစ္စလာမ်အာဘတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ အပိုဒ် (၅) နှင့်အညီ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှတစ်ဆင့် သင်္ဘောများ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ သွားလာနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ယန္တရားများကို ဆွေးနွေး ဖလှယ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။

အီရတ်က်ကျီချီ က ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တစ်ခုတွင်လည်း အီရတ်က်ကျီချီ ၏ စနေနေ့ အိုမန်ခရီးစဉ် နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် ယခုခရီးစဉ်သည် လွန်ခဲ့သော တစ်လမှ နှစ်လအတွင်း အိုမန်နှင့် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား ကိစ္စအတွက် စတင်ခဲ့သော ဆွေးနွေးမှုများ၏ ဆက်လက်အဆင့်ဖြစ်ကြောင်း နည်းပညာဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများကို တီဟီရန်နှင့် မတ်စ်ကတ်တို့တွင် အကြိမ်များစွာ ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ယခုခရီးစဉ်သည် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားအတွင်း သင်္ဘောများ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ သွားလာနိုင်ရေးကို ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ရည်ရွယ် ၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အီရတ်က်ကျီချီ သည် မကြာသေးမီက ဆွစ်ဇာလန်တွင် ကျင်းပသော အစည်းအဝေးတစ်ခုသို့ တက်ရောက်ပြီး နောက် အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် နှင့် အတူ အိုမန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး အိုမန်ဘုရင် ဟိုင်စမ် ဘင်န် သွာရီက်  နှင့်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha