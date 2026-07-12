  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ရုရှား Rosatom ဝန်ထမ်းများ ဘူရှဲဟ် နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် စတင်

၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၄:၁၅
News ID: 1839128
ရုရှား Rosatom ဝန်ထမ်းများ ဘူရှဲဟ် နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် စတင်

ရုရှားအစိုးရပိုင် Rosatom ကုမ္ပဏီ၏ အကြီးအကဲက ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ပထမအသုတ် ၆ ဦးသည် အီရန်နိုင်ငံရှိ ဘူရှဲဟ် (Bushehr) နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၊ လာမည့် နာရီပိုင်းအတွင်း နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းများကို ပြန်လည်စေလွှတ်မည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်နေ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ RIA Novosti ကို ကိုးကားပြီး Rosatom ၏ အကြီးအကဲ အလက်ဆေး လီခါချော့ဖ် (Alexey Likhachev) က နာရီပိုင်းအနည်းငယ်အကြာက Rosatom ဝန်ထမ်း ၆ ဦးပါဝင်သော ပထမအသုတ်သည် အီရန်နိုင်ငံရှိ ဘူရှဲဟ် နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသို့ ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်နေ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

၎င်းက အမေရိကန်က အီရန်ကို တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် တီဟီရန်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ရုရှား တာဝန်ရှိသူများသည် မိမိ တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

အလက်ဆေး လီခါချော့ဖ်က ဘူရှဲဟ်ပြည်နယ်တွင် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း ဘူရှဲဟ် နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် မည်သည့်တိုက်ခိုက်မှုမျှ မခံခဲ့ရကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ထို့အပြင် Rosatom သည် လာမည့် နာရီပိုင်းအတွင်း နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းများကို ဘူရှဲဟ် နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသို့ စေလွှတ်မည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်နေ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အခြားတစ်ဖက်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IAEA) ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ၎င်း၏ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်တွင် အေဂျင်စီအနေဖြင့် အီရန်နိုင်ငံရှိ ဘူရှဲဟ် နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ အခြေအနေကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး အနေဖြင့် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha