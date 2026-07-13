လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် အခြေအနေမှန်သမျှအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး ပစ်မှတ်စာရင်းကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းအေဂျင်စီ၏ ဖော်ပြချက်အရ အီရန်စစ်တပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် မိုဟမ္မဒ် အေကရာမီ နီယာ က အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ချိန်မှစ၍ မကြာ သေးမီက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်သည့်အထိ ကတိကဝတ်များကို အကြိမ်ကြိမ် ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ဝါရှင်တန်အစိုးရသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား တွင် မည်သည့် သဘောတူညီ ချက်တွင်မျှ ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိသည့် ရေကြောင်းသွားလာရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို အတင်းအကျပ် သတ်မှတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း သို့သော် နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ ထိုရေလမ်းကြောင်းအတွင်း သင်္ဘောသွားလာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုသည် အီရန်နိုင်ငံ ၏ တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးချုပ် မိုဟမ္မဒ် အေကရာမီ နီယာ က အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၌ သင်္ဘောသွားလာရေး လုံခြုံရေးကို အာမခံရန်နှင့် သဘောတူ ညီချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် အီရန်သည် မိမိ၏ အခွင့်အရေးများကို အစွမ်းကုန် ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အီရန်ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရာတွင် မည်သည့်ပေါ့ဆမှုမျိုးကိုမျှ ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ကြောင်း လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် အီရန်စစ်တပ်သည် အမေရိကန်ကို မည်သည့်အခါမျှ ယုံကြည်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကာလကို စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများနှင့် တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်များ မြှင့်တင်ရန် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်သည် မိမိ ၏ ပစ်မှတ်စာရင်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အခြေ အနေမှန် သမျှကို တုံ့ပြန်ရန် အပြည့်အဝ အသင့်ရှိနေကြောင်းလည်း ဆိုပါတယ်။
၎င်းက အမေရိကန်အား ဒေသတွင်း ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး၊ ဒေသတွင်း မဟာ မိတ်နိုင်ငံများကို ပိုမိုမတည်ငြိမ်မှုများ မဖြစ်စေရန် သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်သည် အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် မည်သည့်လုပ်ရပ်ကိုမဆို ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အခါတိုင်း အီရန်ဘက်မှ တုံ့ပြန်မှုကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ မနေ့ညကလည်း ထိုသို့ပင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းက တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ ဈာပနအခမ်းအနားတွင် ပြည်သူလူထု အများအပြား ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းကို အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် အင်အား၏ သင်္ကေတအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင် အီရန်ပြည်သူများသည် မိမိတို့၏ ဝမ်းနည်းမှုကို ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၊ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ဟဇရသ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ သွေးအတွက် လက်စားချေမှုကို တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment