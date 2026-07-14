ထရမ့်က ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားဖြတ်သန်းခ ၂၀% ကောက်မည်ဆိုသည့် ပြောဆိုချက်ကို နောက်ပြန်ဆုတ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် ယမန်နေ့က ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းသည့် သင်္ဘောများအပေါ် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း အခွန်ကောက်ခံမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည့်အချက်ကို ယနေ့ အင်္ဂါနေ့တွင် Truth Social ၌ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါ တယ်။
ထရမ့်က ၎င်း၏ပို့စ်တွင် “ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားဖြတ်သန်းသည့် သင်္ဘောများအတွက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း အခွန် ကောက်ခံ မည့် အစီအစဉ်ကို ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများ၏ အမေရိကန်အတွင်း ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ ဖြင့် အစားထိုးမည်” ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းက ထိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို “အလွန်ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ” ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး၊ “ပင်လယ် ကွေ့နိုင်ငံ များနှင့် ၎င်းတို့၏ အနာဂတ်အတွက်လည်း အလွန်အကျိုးရှိမည်” ဟု ဆိုပါတယ်။
အီရန်ဘက်က အမေရိကန်၏ တင်းမာမှုဖြစ်စေသော ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ပိတ်ထားကြောင်း အလေးပေးပြောဆိုထားသော်လည်း၊ ထရမ့်က “ရေနံတင်ပို့မှုများသည် ယခင်ကဲ့သို့ ဆက်လက် စီးဆင်းနေပြီး အီရန်မှလွဲ၍ အခြားသင်္ဘောအားလုံးအတွက် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖွင့်ထားသည်” ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်၊
ထို့နောက် ၎င်းက “အီရန်အပေါ် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှု” ဟု ခေါ်ဆိုသည့် အစီအစဉ်ကို ရည်ညွှန်းကာ “အီရန်ဆိပ် ကမ်းများ သို့ ဝင်ထွက်သည့် သင်္ဘောများနှင့် အီရန်ကုန်စည်များ တင်ဆောင်လာသည့် သင်္ဘောများကိုသာ အပြည့် အဝ ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှု ပြုလုပ်မည်” ဟု ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်၏ နောက်ထပ် နောက်ပြန်ဆုတ်မှု
အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးကို မကြာခဏ ကြေညာပြီး မကြာမီ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလေ့ရှိသည့် ထရမ့်က “အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များနှင့် အလွန်အပြုသဘောဆောင်သော ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြတ်သန်းခအစား ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများ၏ အမေရိကန်တွင် ပြုလုပ်မည့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် အစားထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်” ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ယမန်နေ့က ထရမ့်သည် “အမေရိကန်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ လုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်သူ ဖြစ်လာမည်” ဟု ပြောဆိုခဲ့ပြီး၊ ဖြတ်သန်းသည့် သင်္ဘောတိုင်း၏ ကုန်တန်ဖိုး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖြတ်သန်းခအဖြစ် ကောက်ခံမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ထိုပြောဆိုချက်သည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ အနုတ် လက္ခဏာ ဆောင်သော တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီကလည်း X လူမှုကွန်ရက်တွင် “အမေရိကန်သမ္မတ ပြောသည့်အချက်မှာ မှန်ကန်ပါတယ်။ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှ ကုန်သင်္ဘောများ လုံခြုံစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ရန် အာမခံပေးသူသည် ထိုဝန်ဆောင်မှုအတွက် အခကြေးငွေ ရရှိသင့်ပါသည်” ဟု ဟာသလုပ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် ၎င်းက “အီရန်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ လုံခြုံရေးကို အမြဲတမ်း ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခဲ့ပြီး နောင်လည်း ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဆိုသည့် ပမာဏမှာ အလွန်မြင့်မား လွန်းတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ တရားမျှတစွာ ဆောင်ရွက်ပါမည်” ဟု ဟာသသဘောဖြင့် မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment