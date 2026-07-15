စစ်ပွဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဆုံးရှုံးမှုများကို ကာမိစေရန် လက်ဘနွန်တွင် ဂက်စ်အိုးဈေးနှုန်း တိုးမြှင့်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
လက်ဘနွန် စွမ်းအင်နှင့် ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ တရားဝင်ဈေးနှုန်း သတ်မှတ် ချက်ဇယားရှိ "ဂက်စ်အိုးအစားထိုးစရိတ်" ကို ၁.၄ ဒေါ်လာမှ ၁.၇ ဒေါ်လာသို့ တိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
ယင်းစည်းမျဉ်းအသစ် အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် သုံးစွဲသူများသည် ဂက်စ်တစ်တန်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀ ခန့် ပိုမိုပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ၊ ၁၀ ကီလိုဂရမ် ဂက်စ်အိုးတစ်လုံး၏ ရောင်းဈေးမှာ လက်ဘနွန် ပေါင် ၁,၁၁၅,၀၀၀ ခန့် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂.၄၅ ခန့်) အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန် ဂက်စ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများ အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဖရီဒ် ဇိုင်နွန် က ယခုတိုးမြှင့်မှုသည် ဂက်စ်အိုး တစ်လုံး လျှင် ဒေါ်လာ ၀.၃၀ သာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ဈေးနှုန်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ ပြောကြားချက်အရ "ဂက်စ်အိုးအစားထိုးစရိတ်" သတ်မှတ်ချက်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက ဈေးနှုန်း ဖွဲ့စည်းပုံ တွင် ထည့်သွင်းထားခဲ့ပြီး၊ ယခုအချိန်အထိ ဈေးကွက်အတွင်းရှိ ဂက်စ်အိုးများ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို အစားထိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဇိုင်နွန်က ယခုဈေးနှုန်းတိုးမြှင့်မှုသည် ယာယီအစီအစဉ်သာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပြီး၊ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဇီယွန်နစ်အစိုးရ၏ တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း ပျက်စီးသွားသည့် ဂက်စ်အိုးများကို အစားထိုးရန် လိုအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်ကို ကာမိစေရန် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် ၎င်းက ဂက်စ်ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းများအား အစိုးရသတ်မှတ်ထားသော ဈေးနှုန်းများကို တိတိကျကျ လိုက်နာကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး၊ လက်ဘနွန် စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလည်း စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်မှုများ ပိုမို တင်းကျပ် စွာ ဆောင်ရွက်ကာ ဈေးတင်ရောင်းချမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆို ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment