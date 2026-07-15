အီရတ်ပြည်သူများက အဗ်နာ ကင်မရာရှေ့တွင် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ၏ ဓာတ်ပုံနှင့်အတူ အမှတ်တရဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူး။ ။ video
၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၉:၄၅
News ID: 1840757
အဗ်နာ ။ ။သစ္စာစောင့်သိသော အီရတ်ပြည်သူများသည် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အာဇာနည် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ခမ်းနားကြီးကျယ်ပြီး သမိုင်းဝင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဈာပနအခမ်းအနား ကို ကျင်းပခဲ့ကြရာ ယင်းဖြစ်ရပ်မှာ သတင်းမီဒီယာများ၏ အထူးအာရုံစိုက်ခံရသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။၎င်းတို့သည် ကရ်ဗလာ မြို့ရှိ ဗိုင်နုလ်ဟရမိုင်းန် နေရာတွင် တော်လှန်ရေး၏ အမြင့်မြတ်ဆုံး ခေါင်းဆောင်ကြီး အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ၏ ဓာတ်ပုံကို ကိုင်ဆောင်ကာ အဗ်နာ သတင်းဌာန၏ ကင်မရာရှေ့တွင် အမှတ်တရဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။
Your Comment